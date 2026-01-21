Incidentes en la marcha de los jubilados: un policía empujó a un hombre con muletas

En medio de la marcha semanal de jubilados, se registraron este miércoles incidentes entre la Policía y un grupo de manifestantes. Entre ellos, un efectivo de la Ciudad empujó a un hombre que portaba muletas, un episodio que quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

En las imágenes, puede verse cómo un hombre que portaba muletas mantiene un tenso intercambio con un Policía de la Ciudad y, posteriormente, es empujado por este y cae al piso.

La escena provocó la reacción de algunas de las personas que se encontraban en el lugar, quienes comenzaron a cuestionar al policía por su accionar. Acto seguido, otro hombre se acercó al efectivo y lo golpeó en la cara con muletas.

Incidentes en el Congreso

Según señalaron fuentes policiales a LA NACION, el conflicto se habría desatado por una moto sin patente que se encontraba en Rivadavia y Rodríguez Peña. Los agentes se habría movilizado hasta el lugar alertados poar la falta de identificación del vehículo.

“Al acercarse personal policial, el motovehículo se retiró, quedando en el lugar dos hombres, a los cuales se procede a identificar”, detallaron.

Sin embargo, desde la Policía no pudieron precisar con exactitud los motivos que desencadenaron la agresión del efectivo.

En el comunicado difundido por la fuerza, se habla “de dos masculinos”, y se consigna que uno de ellos “se arrojó al suelo”, mientras que otro comenzó a entorpecer el accionar policial”.

Tras la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Seguridad porteño aclararon que no se registraron detenidos. Indicaron que el único herido fue el policía, herido en el rostro.

En cuanto al hombre que se desplazaba con muletas, aseguraron que se le ofreció asistencia del SAME, aunque el hombre la rechazó.

El episodio derivó en una escalada de tensiones registrada en las inmediaciones del Congreso, entre un grupo de manifestantes que comenzaron a empujar al policía que cometió la agresión y que culminó con la activación de un cordón policial y el lanzamiento de gases lacrimógenos.