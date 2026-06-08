Indio Solari: apropiación indebida de los mitos y de las causas nobles

En el Día del Periodista y, al mismo tiempo, el multitudinario adiós definitivo de “El Indio” Solari, un ídolo de la música que pasó a la categoría de mito, me voy a permitir abordar algunos asuntos controvertidos, en primera persona.

Siempre me pareció miserable la apropiación indebida de los mitos y las causas nobles.

Tanto para pararse desde la comodidad de lo masivo, lo nacional y popular, como para ubicarse enfrente, del otro lado de la grieta de la cultura.

Desde que Solari murió, vengo leyendo, escuchando y viendo de todo un poco.

Y no me puedo sacar de encima esta incomodidad manifiesta.

Desde una fanática, muy dolida, poniendo a Diego Maradona, Cristina Kirchner y el Indio Solari del mismo lado irreversible de la vida. Como si allí se escondiera toda la verdad. O como si no idolatrarlos te transformase en un criminal. Hasta figuras del mundo del rock, que le achacan a los Redonditos de Ricota el no haberse hecho cargo de la violencia que se generaba alrededor de cada presentación, incluidos los dos muertos en el recital de Olavarría. O la sentencia que sostiene que un líder antisistema no puede vivir cómodo y con sus necesidades básicas satisfechas.

Desde el recuerdo de una cita de Mercedes Sosa, criticando a los Redondos por sus letras y su poesía, hasta quienes usan sus estrofas para aplicarlas a cualquier orden de la vida.

Tampoco me siento cómodo, y menos interpelado, por quienes mezclan la expresión artística con la ideología o el compromiso político.

Quiero decir: a mí nunca me importó demasiado que el Indio se pronunciara abiertamente a favor del kirchnerismo o en contra de los gobiernos o los presidentes no peronistas.

Y tampoco ignoro la importancia y profundidad de su legado artístico, aunque nunca lo tuviera entre mis bandas o mis solistas preferidos.

Pero también tengo claro que tanto el Indio, como muchos otros artistas que se consideran y venden como íconos del “antisistema”, son impulsores y parte de otro gran sistema.

Un sistema hegemónico de creencias que no les permite, a quienes están dentro, salir nunca de la caja. Porque salir de la caja puede implicar que te consideren de derecha, facho, macrista, mileísta o gorila.

Y todos, como sinónimo de gente jodida. Y de mala persona.

Por eso me siento tan identificado con lo que dijeron estos días Gastón Duprat y Mariano Cohn, en su homenaje a Beto Brandoni, cancelado para protagonizar películas entre 2013 y 2015. Y solo porque nunca nadó a favor de la corriente.

Y también por eso me siento, a veces, tan incómodo cada vez que me invitan a una ceremonia de los premios Martín Fierro.

Incluso cuando, excepcionalmente, me toca ganar, como el jueves pasado.

Por eso preferí agradecer a mi familia, a mis amigos y a mis compañeros. Y evitar el “discurso matador”, con la consiguiente baja de línea. Porque para decir lo que pienso, tengo casi 24 horas por semana. Como lo estoy haciendo ahora mismo.

A propósito, por si algún distraído quiere saber lo que pienso sobre las cosas que están pasando ahora mismo, acá van algunos ejemplos:

Pienso que el Gobierno nacional hizo bien en no ofrecer ni la Casa Rosada ni el Congreso para que los seguidores de Solari pudieran despedirse como corresponde. No tenés que ser un especialista en asuntos de seguridad como para prever que era altamente riesgoso.

No pienso que Máximo Kirchner, con quien me separan enormes diferencias, haya hecho mal en haber ido a la casa de la familia de Solari, a pocas horas de su fallecimiento.

Más cuando ahora sabemos que se conocían desde hace tiempo. Y que su hijo Bruno, de 25 años, lo habría llamado para pedirle que lo ayude a decidir cómo y cuándo debería tener lugar el último adiós a su padre.

Lo que sí me parece mal es que fuerzas políticas como La Cámpora traten de meter de prepo sus banderas, como parte de la apropiación indebida de los mitos y las causas nobles que suelen practicar cada vez que se abre una pequeña hendija.

Y ya saliendo, por un momento, del homenaje a Solari, también pienso que:

Javier Milei no debería retener el pliego para evitar la designación de María Verónica Micheli , cuñada del periodista Hugo Alconada Mon , como jueza en el Tribunal Oral N.º 3 de la ciudad de La Plata.

no debería retener el pliego para evitar la designación de , cuñada del periodista , como jueza en el Tribunal Oral N.º 3 de la ciudad de La Plata. El argumento sobre el conflicto de intereses que habría es insostenible. Y pone al Gobierno y al oficialismo en un lugar de autoritarismo bastante parecido al que ejercía el kirchnerismo.

Tampoco me parece que la decisión de Patricia Bullrich de diferenciarse de Milei usando la cláusula de conciencia implique un intento de presentarse, el año que viene, como candidata a presidenta contra el líder de La Libertad Avanza.

de diferenciarse de Milei usando la cláusula de conciencia implique un intento de presentarse, el año que viene, como candidata a presidenta contra el líder de La Libertad Avanza. Es más, considero que los matices, en un partido tan nuevo y dogmático como el que encabeza Milei, podrían servir para ampliar su base de sustentación, más allá de los votos que obtuvo en la primera vuelta de la elección presidencial de octubre de 2023.

Y ya que estamos celebrando el Día del Periodista, creo que la estrategia de Milei de enfrentar al periodismo en general e insultar a algunos periodistas con nombre y apellido en particular, le pudo haber servido durante los dos primeros años de su gobierno .

. Pero ahora no solo sigue siendo injusta, desproporcionada y fuera de sentido común. También es pianta votos. Y hasta conspira contra las buenas noticias vinculadas con la macroeconomía.

En este contexto, el comunicado de la Academia Nacional de Periodismo, denunciando “el clima de hostigamiento y las groseras descalificaciones que vive la prensa argentina”, tiene sentido. Y habrá que prestarle atención.

Sin embargo, el último párrafo de la misma Academia, exhortando “a los pocos periodistas que tienen acceso constante al Presidente de la Nación a que cuando le hagan un reportaje al mandatario le pregunten por las obsesivas razones de su autoproclamado odio al periodismo. Y que no se conformen con una respuesta ni con una sola pregunta”, me parece un exceso.

No porque sienta que aludieran a mi trabajo. De hecho, he recibido felicitaciones de por lo menos tres de estos firmantes por haber hecho, varias veces, muchísimas preguntas incómodas al Presidente en ejercicio.

Lo que me parece un exceso es andar por la vida con el dedo levantado, decirles a los demás cómo tienen que trabajar, cómo tienen que pensar y cómo tienen que vivir.

Es más: cuando siento esa imposición, por más sutil que parezca, tiendo a salir corriendo para el otro lado.

Feliz Día del Periodista para todos mis colegas.

Incluso para quienes pasan gran parte de su tiempo con el dedo levantado.

Y que Carlos Alberto “El Indio” Solari descanse en paz.