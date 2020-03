La Casa Rosada discute con especialistas las medidas para evitar la propagación del coronavirus

Alan Soria Guadalupe Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de marzo de 2020 • 13:39

Alberto Fernández pedía opiniones. Escuchaba, anotaba y se quedaba reflexionando. Después, indicaba lo que consideraba más importante y transmitía su decisión. Frente a él había un grupo de expertos, entre científicos, infectólogos, clínicos y cardiólogos. Todos fueron convocados por el Gobierno para brindar asesoramiento para hacer frente a la expansión del coronavirus en la Argentina.

Separados por un metro para evitar un eventual contagio y en un clima que según testigos fue cálido, el domingo las autoridades de los gobiernos nacional, provincial y porteño discutieron con los expertos las medidas que finalmente fueron comunicadas en conferencia de prensa. El principal debate durante la reunión en la quinta de Olivos fue si era necesario forzar una parálisis del país para evitar la propagación del virus, como había sugerido el Presidente más temprano en declaraciones radiales. Al no haberse registrado un caso autóctono hasta ese momento, sin embargo, los expertos aconsejaron que no era necesario por ahora.

El ministro de Salud, Ginés González García , y equipos de Presidencia fueron los encargados de contactar a los especialistas que colaboran con el Gobierno desde que comenzaron a tomarse las primeras medidas.

Carla Vizzotti, junto a los expertos Pedro Cahn, de la Fundación Huésped, y Mirta Roses, embajadora de la OMS

Por ejemplo, días atrás González García llamó personalmente a Jorge Tartaglione , presidente de la Fundación Cardiológica Argentina , a quien convocó a formar parte de las reuniones de las autoridades. Tartaglione estuvo en Olivos y se convirtió en uno de los comunicadores de las decisiones oficiales.

La Casa Rosada eligió también a una decena de expertos para evaluar las decisiones futuras. Integran ese grupo, Omar Sued , titular de la Sociedad Argentina de Infectología; Pedro Cahn , director de la Fundación Huésped; Florencia Cahn , infectóloga de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología; Eleonora Cunto , de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva; el experto infectólogo Eduardo López , y la médica Mirta Roses , elegida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como embajadora para América Latina y el Caribe.

Sued también es uno de los que en las últimas horas justificó las decisiones del Gobierno y explicó por qué el nivel de restricciones todavía no es total. En declaraciones públicas recientes, el infectólogo indicó que las medidas ya son drásticas, pero que pueden serlo aún más en caso de que la curva de infectados se eleve considerablemente en las próximas horas.

No todos estuvieron en la última reunión con el Presidente y otros funcionarios, el domingo, pero los comités de expertos que se crearon para afrontar la pandemia están en contacto permanente con las autoridades. Carla Vizzotti , secretaria de Acceso a la Salud, es uno de los principales enlaces del grupo que coordina el ministro de Salud.

La reunión previa del Presidente con funcionarios y expertos, en la Casa Rosada

También conforman el comité de expertos Gonzalo Camargo , de la Sociedad Argentina de Emergencia; Luis Cámera , de la Sociedad Argentina de Medicina; María Marta Contrini , de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica; Susana Lloveras , de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero; el jefe de Infectología del Cemic, Pablo Bonvehí , y el infectólogo Gustavo Lopardo , quien incluso participó hoy de la conferencia de prensa junto con Vizzotti.

En diálogo con LA NACION , Tartaglione indicó que las medidas anunciadas fueron debatidas entre todos y que no reflejan que la situación haya empeorado, sino que se está actuando con previsión.

"Todas las medidas que se tomaron no son porque estamos peor que anteayer, sino que son medidas para que no nos pase lo que le pasa a Italia y España, que llegaron tarde. Queremos aplanar la curva. Va a incrementarse un poco la cantidad de casos, pero no tiene que pasar que mañana haya mil casos porque ahí vamos a tener problemas", señaló.

El presidente de la Fundación Cardiológica indicó que durante las reuniones transmitió su preocupación acerca de la vulnerabilidad de los pacientes con problemas coronarios frente al coronavirus. "Esta enfermedad no tiene vacuna. La única vacuna que existe es el aislamiento. Es la única manera de no transportar el virus", aclaró.

Tartaglione aseguró que el encuentro del domingo lo sorprendió porque no se veían rastros de la "grieta", debido a que estaban sentados en la misma mesa el Presidente, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta .

"Es una grata sorpresa que en una mesa esté sentado todo el arco político y nos permita hacer una acción conjunta entre todos", dijo.

La de ayer no fue la primera reunión de la que participaron los especialistas. La semana pasada ya se había llevado a cabo una reunión con el Presidente en la Casa Rosada.