“En petisos”: San Antonio de Areco se prepara para vivir una jornada “bien campera” con pruebas, juegos y un desfile

“Una jornada bien campera para disfrutar en familia”. Con esa consigna, en San Antonio de Areco, un pueblo donde la tradición gaucha late en cada esquina, el caballo volverá a ser protagonista. El próximo sábado se realizará en esta localidad bonaerense el encuentro “En petiso por Areco”, una propuesta que combina prueba de doma, juegos y desfile, con un fuerte acento en los valores que transmite el vínculo entre chicos y caballos. El evento, presentado como un “Encuentro Campero de Caballos Petisos”, se desarrollará durante toda la jornada con actividades pensadas para chicos y familias, donde el caballo se convierte “en maestro de valores”.

Sofía Benedit, criadora de petisos argentinos tipo Welsh hace más de 15 años y una de las que organizan la jornada, describió cómo surgió la movida. “Hace un tiempo armamos con otros criadores de la asociación ‘Domando entre petisos’ que se hace en La Rural en ‘Nuestros Caballos’, donde uno le entrega los petisos en agosto y en esa exposición al año siguiente se realiza la demostración de mansedumbre y de doma. La idea surgió entonces porque la mayoría de los chicos que presentaban mis petisos eran de San Antonio de Areco y hablando con sus padres decíamos que ese evento en Buenos Aires es una semana, lo cual se hace muy largo y muy costoso para la gente que no es de Buenos Aires. Sumado a que los chicos deben faltar una semana al colegio”, contó a LA NACION.

La propuesta incluye categorías por edades, juegos con petisos mansos y un desfile final por el pueblo en una celebración de la cultura gaucha Gza .

“Les dije de hacerlo en Areco ya que tenemos el Parque Criollo. Empecé a organizar y el intendente Francisco Ratto apoyó la idea. Decidimos hacerlo en conjunto con la Municipalidad de San Antonio de Areco, la Asociación de Amigos del Parque Criollo y la colaboración de mi cabaña, ‘La Josefina’. Junté cerca de 25 petisos para la prueba de mansedumbre y los entregué en agosto. Es alucinante el jurado que conseguí. Van a participar más de 40 chicos”, agregó. Luego, dijo, Facundo Chanvillard, director del Parque Criolo se entusiasmó y juntó unas 14 tropillas, entre ellas la de Indalecio Casas.

La programación comenzará a las 9.30 con una prueba de doma, dividida en categorías menores (0 a 8 años), intermedios (9 a 12 años) y mayores (13 a 15 años). El formato apunta a que los chicos participen activamente en un entorno cuidado y formativo. La propuesta la definieron como “Prueba de doma y mansedumbre”, donde el eje no está puesto en la competencia tradicional sino en el aprendizaje. Según dijeron, se trata de “un espacio cuidado donde se valora la paciencia, la calma y el buen trato, priorizando siempre el bienestar del caballo y del jinete”.

Ese enfoque atraviesa toda la jornada. Los organizadores destacaron que es “un encuentro pensado para chicos y familias, donde el caballo se convierte en maestro de valores”. La frase sintetiza el espíritu del evento: más que una exhibición ecuestre, se busca reforzar el vínculo temprano con el animal. Anunciaron que habrá un jurado destacado, como Polito Ulloa, Mela Zubillaga, Guille Concaro y Tato Casas. “Es un orgullo contar con este jurado de lujo”, se indica en el flyer.

La propuesta la definieron como “Prueba de doma y mansedumbre”, donde el eje no está puesto en la competencia tradicional sino en el aprendizaje Gza.

“A través del petiso los chicos aprenden: respeto por el animal, responsabilidad, amistad y compañerismo, ayuda mutua y trabajo en equipo”, señalaron en la invitación.

Sofía Benedit junto a chicos domadores Gza .

A las 12, se realizará el “Evento de Tropillas”, con la participación de 14 tropillas de petisos, que acompañarán la actividad “formando parte de un ambiente sano y familiar”. Luego habrá un espacio de “Tiempo libre para almuerzo” entre las 14 y las 15. Por la tarde, de 15 a 17.30, llegarán los “Juegos y pruebas con petisos mansos”, uno de los momentos más esperados por los más chicos para disfrutar, compartir y fortalecer el vínculo entre chicos, caballos y familias.

La jornada continuará con la entrega de premios a las 18 y culminará a las 19 con el “Desfile por el pueblo con los Petisos” Gza.

La jornada continuará con la entrega de premios a las 18 y culminará a las 19 con el “Desfile por el pueblo con los Petisos”, una postal que promete recorrer las calles de Areco con el color y la mística del caballo criollo en versión infantil. En la invitación se refuerza el sentido formativo de la actividad con una frase que resume la filosofía del encuentro: “Un lugar donde el caballo educa y los valores se aprenden desde chicos”.

“En petiso por Areco” propone una experiencia educativa donde los chicos aprenden respeto, responsabilidad y trabajo en equipo a través del caballo Gza.

San Antonio de Areco, identificado históricamente con la tradición ecuestre, vuelve así a posicionarse como escenario de una propuesta que conjuga cultura, educación y familia. No se trata solo de una prueba de destrezas, sino de un espacio donde la mansedumbre y el buen trato ocupan el centro de la escena.

En tiempos donde el debate sobre el bienestar animal y la formación de nuevas generaciones gana terreno, la iniciativa pone el foco en prácticas responsables y en el aprendizaje desde la infancia. En esa línea, dijeron que “En petiso por Areco” busca revalorizar el caballo como herramienta educativa y social. La jornada propone recuperar el ritual del encuentro en torno al animal y las familias.