Inflación: Lucas Llach, exvicepresidente del Banco Central de Cambiemos, contradijo a Macri y habló de “aprietes”

El paquete de medidas que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, no convenció al expresidente Mauricio Macri, quien publicó ayer un comunicado en el que marcó que los funcionarios de este gobierno nacional nunca quisieron bajar la inflación. Sin embargo, el antes mandatario recibió una crítica desde el frente interno, de parte de quien fue vicepresidente del Banco Central (BCRA) durante su gestión, entre 2015 y 2018, el economista y docente universitario Lucas Llach.

Ayer, luego de que Massa ajustara la tasa de interés del Central, aumentara la intervención en el mercado de cambios, acelerara los acuerdos para obtener reservas, y definiera iniciativas para sostener el nivel de consumo y de actividad, como respuesta al número que de inflación que alcanzó 8,4% en abril y que sigue la tendencia a la alza, Macri fustigó una vez más a la administración del Frente de Todos (FdT).

Dijo, primero, por la mañana y a través de una carta difundida en las redes sociales, que el presidente Alberto Fernández y Massa “ni siquiera están intentando” reducir la escalada de precios. Después planteó que “lo único que sirve” en ese sentido es ordenar las cuentas públicas y que “nunca jamás” el Banco Central imprima billetes para financiar al Estado. “Es lo que hicieron los países de América del Sur que también sufrieron hiperinflación como nosotros y hoy tienen, en un año, menos inflación que nosotros en un mes”, acotó el referente de Pro.

Consideró también que la cultura política del peronismo está “basada en no hacerse cargo de nada” y dijo que hay conceptos que ya “no usa nadie fuera del país”, como intentar justificar que la inflación se da por falta de dólares, la restricción externa o la inflación multicausal. “Con ideas equivocadas y cobardía política nunca les iba a ir bien con la inflación”, manifestó, a la vez que indicó que las propias acciones del Gobierno tiran los precios para arriba.

"Aprietes"

Tras esto, Llach utilizó su cuenta de Twitter para contradecir a Macri, sobre todo en lo que dijo relacionado a los países de América del Sur que “nunca jamás” dejaron imprimir billetes para financiar al Estado. “Presidente, con todo respeto: en esos países que bajaron la inflación tampoco se aprieta a los banqueros centrales para que bajen la tasa de interés”, comentó quien fue número dos de Federico Sturzenegger y que estaba encargado de parte de la política monetaria en una administración que buscó maniobrar las tasas de interés para intentar contener la subida de precios.

Pero no fue todo. “Probablemente [eso fue un] error del directorio del Banco Central de no renunciar, pensando que era mejor disimular todo el asunto”, apuntó Llach, que así deslizó supuestas advertencias que habría recibido cuando formaba parte de la conducción del organismo rector del sistema financiero.

Ante la catarata de mensajes que recibió, el economista y doctor en Historia aclaró que ya en varias oportunidades había manifestado ese concepto. “La subordinación del Banco Central al poder político fue un error colectivo del que fui parte, todos nos equivocamos”, asumió, para bajarle el tono.

Y para cerrar sus apreciaciones que distaron de las de Macri, indicó: “El punto más general que quise hacer: no se trata solo de la autonomía financiera del Banco Central, es decir, que no financie al Tesoro, sino de la autonomía ‘funcional’: en sus decisiones no interviene el Ejecutivo”.

