Ingresaron fondos a las constructoras y se reactivan las obras en la represa de Santa Cruz

EL CALAFATE.- Casi seis meses después del anuncio de reactivación de las represas realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se destrabaron $45.000 millones -equivalente a US$ 30 millones- a favor de la unión de empresas que construye las represas en Santa Cruz, lo cual corresponde al primer pago previsto para retomar las tareas.

Así lo anunció el gobernador Claudio Vidal, uno de los principales impulsores de la reactivación de la obra.

Vidal destacó que el desembolso representaba una señal concreta para Santa Cruz después de un prolongado período de paralización y de las gestiones sostenidas por la provincia para lograr que los recursos finalmente fueran liberados.

“Hace unos días estuvimos reunidos con la empresa y con el Gobierno nacional para terminar de destrabar los desembolsos necesarios para avanzar con las represas. Hoy ingresó a Gezhouba el primer pago previsto por 45.000 millones de pesos”, afirmó Vidal a través de un comunicado de prensa.

Represa hidroeléctrica La Barrancosa, Santa Cruz Horacio Cordoba

En enero pasado ingresaron US$150 millones del consorcio de bancos chinos que financia la obra, después de varios pedidos de waivers (perdones) por parte del Gobierno.

Con ese pago, el monto total transferido asciende a unos 2000 millones de dólares, sobre un financiamiento comprometido inicialmente de 4714 millones de dólares.

El ingreso de los fondos marca un avance significativo para un proyecto que permanecía paralizado desde fines de 2023.

En los últimos meses, el gobierno de Santa Cruz llevó adelante gestiones permanentes con autoridades nacionales, Enarsa y los integrantes de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), con el objetivo de ordenar las condiciones necesarias para recuperar el ritmo de ejecución.

El 5 de marzo pasado, Caputo anunció en la red social X el reinicio de las obras del complejo hidroeléctrico —dos represas sobre el río Santa Cruz que, una vez terminadas, aportarían el 4,5% de la oferta eléctrica nacional—; sin embargo, el traspaso de Enarsa a la Secretaría de Obras Públicas como organismo a cargo del proyecto generó un proceso de revisión integral del proyecto ejecutivo completo.

Gobernador Claudio Vidal y el ministro de Energía, Jaime Alvarez, durante las negociaciones para destrabar los fondos. Sec Medios

“Es una señal importante para Santa Cruz: empiezan a activarse recursos que generan trabajo, movimiento económico y actividad alrededor de una obra estratégica para la provincia”, sostuvo hoy Vidal y remarcó que el gobierno provincial continuará realizando las gestiones necesarias para garantizar que las obras avancen y que el proyecto vuelva a convertirse en un motor de desarrollo para Santa Cruz.

Los $45.000 millones, según informó el gobierno de Santa Cruz, ingresaron a la UTE constructora de la obra, integrada en un 54% por la firma china Gezhouba, en un 36% por Eling Energía (ex Electroingeniería) y en un 10% por la mendocina Hidrocuyo.