Una filtración masiva de documentos internos del Deutsche Bank hace temblar a uno de los gigantes del mundo financiero, al revelar operaciones con Jeffrey Epstein, manejos secretos con Rusia, transacciones sospechosas en diversos países y documentos comprometedores de figuras como Donald Trump y líderes de regímenes autoritarios.

Más de 200 periodistas de todo el mundo trabajaron en el proyecto “Inside Deutsche Bank”, a partir de material filtrado desde dentro de la organización que deja al descubierto temas delicados del banco, como la lucha contra los delitos financieros, la supervisión de sanciones, la auditoría interna y las unidades encargadas de evaluar a los clientes de riesgo. LA NACION fue parte del consorcio de investigación junto a otros medios como Der Spiegel, ⁠la cadena pública alemana ZDF, The New York Times, Le Monde y Financial Times. Las acciones del banco caían en algunos mercados hasta 5% al conocerse las primeras publicaciones.

Los documentos fueron obtenidos por Josy Joseph, periodista y escritor indio, y Khadija Sharife, periodista de investigación sudafricana. La investigación está coordinada y dirigida por Barracuda Media, una ONG sudafricana creada para este propósito. El material se compartió con más de 50 medios.

Desde comienzos de 2026, los periodistas han examinado los documentos con el apoyo técnico del Data and Research Center (DARC), con sede en Berlín, que permitió realizar búsquedas en los archivos y proporcionó asistencia adicional para la investigación. Paper Trail Media prestó asesoramiento y coordinó a los medios de habla alemana. El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) contribuyó a coordinar a los socios latinoamericanos, mientras que Finance Uncovered brindó apoyo a los equipos de África subsahariana.

De dónde proceden los documentos

Los denunciantes, cuyas identidades se mantienen bajo reserva, copiaron los archivos y los extrajeron de la entidad. Posteriormente, a través de su abogado, entregaron la documentación a Joseph y Sharife. También facilitaron información al Departamento de Justicia de Estados Unidos, a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense y a la autoridad tributaria y aduanera del Reino Unido (HM Revenue and Customs).

Los denunciantes no recibieron ninguna compensación económica de los medios de comunicación por la entrega de los documentos. El consorcio periodístico tampoco pagó por la filtración: cada medio examinó los archivos de manera independiente y decidió, con criterio editorial propio, qué hallazgos publicar.

Qué responde Deutsche Bank a las acusaciones

Respecto a la mayoría de los casos relacionados con sus clientes, Deutsche Bank señaló: “No hacemos comentarios sobre relaciones comerciales con clientes potenciales, antiguos o actuales”.

En su respuesta al amplio abanico de asuntos planteados por los documentos filtrados, Deutsche Bank afirmó que los hechos señalados por los periodistas “se remontan a muchos años atrás y, en algunos casos, a varias décadas”. Según la entidad, cuando correspondía, esos asuntos fueron examinados en su momento y tratados con los organismos reguladores y las autoridades competentes, según fuera necesario.

“Hoy somos un banco diferente”, añadió la entidad. “Bajo el liderazgo de [su director ejecutivo] Christian Sewing, Deutsche Bank ha experimentado una transformación profunda”.

El banco aseguró que, entre 2019 y 2025, invirtió 7000 millones de euros en reforzar sus sistemas de control interno, con importantes inversiones adicionales en tecnología.

“Estas inversiones han ido acompañadas de un enfoque más riguroso para identificar y gestionar los riesgos, así como de un cambio fundamental en la cultura de la organización. Este trabajo ha permitido abordar problemas heredados del pasado y cumplir importantes objetivos regulatorios”.

“Nuestros avances han sido reconocidos por el mercado, los principales organismos reguladores y autoridades supervisoras, así como por nuestros clientes y otros grupos de interés. Mantenemos nuestro compromiso de seguir mejorando nuestros sistemas de control y de fomentar una cultura de integridad”.

Qué tipo de documentos contiene la filtración

Los archivos abarcan algunas de las funciones y actividades más delicadas del banco: la prevención de delitos financieros, la vigilancia del cumplimiento de las sanciones internacionales, las auditorías internas y los departamentos encargados de decidir si la entidad debe mantener o poner fin a sus relaciones con clientes de alto riesgo.

La correspondencia incluye también comunicaciones, informes y actas de reuniones de altos directivos, entre ellos el director ejecutivo y el director de Operaciones. La filtración contiene más de diez millones de correos electrónicos, además de investigaciones internas identificadas mediante nombres en clave.

Los documentos muestran que Deutsche Bank pasó por alto reiteradamente señales de alerta sobre posibles operaciones de blanqueo de capitales e infracciones de las sanciones internacionales. El banco ignoró indicios de irregularidades para dispensar un trato preferente a clientes poderosos y permitió que los intereses comerciales prevalecieran sobre sus propias normas de cumplimiento. En ocasiones, la entidad no descubrió fallos graves hasta años después de que el dinero sospechoso hubiera circulado por sus sistemas.

¿Quiénes aparecen en los documentos?

La filtración incluye a numerosos oligarcas rusos sancionados, personas vinculadas a redes de blanqueo de capitales conocidas como laundromats o «lavanderías de dinero», delincuentes y personas sospechosas de haber cometido delitos, fabricantes internacionales de armamento involucrados en operaciones éticamente cuestionables, familias reales, políticos y muchas otras figuras.

Entre los nombres que aparecen en los documentos figuran jefes de Estado y de Gobierno, multimillonarios y celebridades. Se encuentran, por ejemplo, el presidente estadounidense Donald Trump; Jeffrey Epstein; el exprimer ministro de Singapur Lee Hsien Loong; el emir de Dubái, Mohammed bin Rashid al Maktoum; y el ex primer ministro libanés Saad Hariri. También aparecen expresidentes como el ucraniano Petró Poroshenko y monarcas como el príncipe Hans-Adam II de Liechtenstein y el rey Rama X de Tailandia.

Sobre Epstein, Deutsche Bank declaró: “Reconocemos que cometimos un error al aceptarlo como cliente en 2013 y lamentamos nuestra relación pasada con él. Hemos colaborado con los organismos reguladores, las autoridades policiales y judiciales y el Congreso de Estados Unidos en sus investigaciones, y hemos abordado estos asuntos con transparencia de manera paralela”.

En el caso de muchos clientes destacados, Deutsche Bank elaboró extensos expedientes que detallaban sus participaciones empresariales, fundaciones, responsabilidades y estructuras patrimoniales. Los documentos también contienen información sobre grandes compañías internacionales, desde gigantes tecnológicos hasta conglomerados energéticos y multinacionales tabacaleras.

El mero hecho de que una persona o empresa aparezca en los archivos filtrados no implica que haya cometido ninguna irregularidad y, mucho menos, constituye una prueba de actividad delictiva. Los documentos de Inside Deutsche Bank incluyen a numerosos clientes del banco respecto de los cuales no existe indicio alguno de actividades ilegales o ilícitas.