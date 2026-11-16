Massa confluye con el peronismo federal y toma forma una corriente interna para enfrentar a Kicillof

Todo lo que se presumía que iba a pasar, efectivamente sucederá. Los sectores del peronismo que permanecen distantes de la aun no proclamada candidatura presidencial de Axel Kicillof confluirán esta semana en torno a Sergio Massa, quien buscará dar un golpe sobre la mesa para equipar la disputa interna en el principal partido de oposición a Javier Milei.

El exministro de Economía, que viene dialogando con dirigentes peronistas y de otras fuerzas afines en estricto perfil bajo, podría subir mañana al escenario -si llega a tiempo de un viaje a San Pablo- junto a referentes del peronismo federal, a figuras como Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Gerardo Zamora, y a los intendentes bonaerenses de La Liga.

Según pudo saber LA NACION, será un acto para 600 dirigentes montado en el teatro de San Fernando, al norte del Gran Buenos Aires, donde la convocatoria formal será por el Día de la Militancia peronista. Pero que, en el fondo, buscará presentar en sociedad la reunión de espacios internos que sustentarían una posible candidatura presidencial de Massa en 2027.

En el massismo prefieren presentar a su líder como el articulador de una alianza anti-Milei, aunque para que eso finalmente tome cuerpo, antes tiene que superar la interna peronista, con una eventual competencia en las PASO contra el gobernador Kicillof.

Dirigentes del peronismo federal con representantes sindicales

De acuerdo a las fuentes consultadas, Cristina y Máximo Kirchner enviarán representantes al acto, mientras que no fue invitado oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que impulsa el proyecto de Kicillof, aunque los organizadores no descartaban que algún dirigente de ese sector pueda ser visto junto a Massa y a los otros referentes peronistas.

Los que serán de la partida son los peronistas federales que surgieron en Parque Norte, con dirigentes como el porteño Juan Manuel Olmos, la bonaerense Victoria Tolosa Paz y el entrerriano Guillermo Michel, mientras que también aseguraron su presencia el diputado Pichetto, la cordobesa De la Sota y el histórico senador santiagueño Zamora.

En este último caso, se llegó a especular con el surgimiento de una aventura presidencial, pero el norteño se inclinaría por apoyar un nuevo intento presidencial de Massa. En la misma línea podría presentarse el sanjuanino Sergio Uñac, quien se acercaría al acto pese a que ya manifestó su interés en competir por la candidatura mayor del peronismo.

Intendentes de La Liga junto a senadores kirchneristas

Entre los convocados al encuentro, que comenzará a las 18, también están los intendentes de La Liga, un grupo de jefes comunales bonaerenses que llegarán a San Fernando -donde el anfitrión será Juan Andreotti- con una delegación integrada por Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achával (Pilar), entre otros.

El acto, anticipado a este diario por fuentes partidarias, terminará de blanquear una situación en ciernes dentro del peronismo: la existencia de dos corrientes -una que apoya a Massa y otra referenciada en Kicillof- que pugnan por colocar al candidato presidencial del espacio para competir contra el presidente Milei en las elecciones nacionales de 2027.

En el caso de Massa, si bien empezó a mostrarse públicamente en las últimas semanas, mantuvo el perfil bajo desde la derrota en 2023 frente al propio Milei. Y ahora comienza a emerger como una alternativa frente a un Kicillof que se presenta como una suerte de candidato natural del peronismo, dado que gobierna la provincia más importante del país.

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, en mejores tiempos de la relación entre el gobernador y la expresidenta

El gobernador bonaerense enfrenta una encrucijada para avanzar con su candidatura, porque Cristina Kirchner no lo bendice y envía señales -desde su reclusión en San José 1111- de que podría apoyar a otro candidato, eventualmente Massa, de cara a las PASO o a una interna partidaria. En ese marco es que el exministro reúne voluntades cercanas a la expresidenta.

El tigrense necesita emparejar las encuestas con Kicillof, que aparece como el principal opositor a Milei, en algunas detrás de Cristina Kirchner, pero la expresidenta no está en condiciones legales de competir a raíz de su condena e inhabilitación. De ahí que el acto del martes encienda las alarmas en La Plata, ante un eventual vuelco cristinista en favor de Massa.