Inspeccionarán la casa de Martín Insaurralde para confirmar que los fajos de dólares estaban en ese vestidor

La Justicia dispuso realizar una inspección ocular en la quinta de San Vicente que pertenece a Martín Insaurralde, exintendente de Lomas de Zamora, para comprobar que el vestidor con fajos de dólares que se ve en los videos grabados por Jesica Cirio es efectivamente de esa residencia.

El fiscal federal Sergio Mola le pidió al juez Luis Armella varias medidas de prueba en la causa contra Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El barrio privado Fincas de San Vicente, donde vivieron Insaurralde y Cirio Ricardo Pristupluk

Además, tras allanar la casa de Cirio en el piso 18 de Ortega y Gasset 1661, de Palermo, el fiscal pidió más medidas que incluyen peritajes a celulares, tablets y pendrives; la valuación de dos relojes de alta gama Patek Philippe y monedas de oro halladas en la vivienda de la conductora de TV.

También se requirió la inspección ocular, que el juez indicó que se realice en la fecha que disponga la fiscalía.

El fiscal Mola quiere llevar a esa inspección, para que participe del trámite, a un perito en criminalística, pues la idea es determinar si ese lugar fue alterado o se modificó mediante alguna reforma en la eventualidad de que no concuerden las imágenes con la realidad.

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Allí, esa casona del barrio cerrado Fincas de San Vicente, que es objeto de la investigación, pues convivieron allí Cirio e Insaurralde, interesa a la Justicia además por la manera en que se adquirieron los terrenos donde está ubicada y por el modo en que se pagaron las refacciones realizadas en el edificio.

Ni Insaurralde ni su exmujer viven allí, pues ella se separó y se volvió a casar y el exjefe de Gabinete de Axel Kicillof vive en su histórica casa del centro de Banfield.

Otra de las dudas es cuánto dinero había en el vestidor, por lo que se determinó realizar una estimación con ingenieros que calculen el monto. Se habla de que sumarían unos 10 millones de dólares.

Mola pidió también la declaración testimonial del contador de Insaurralde, de personas allegadas a la entonces pareja que pudieran reconocer los lugares de la casa que se ven en las grabaciones y, entre otras, la del periodista Diego Cabot de LA NACION, que publicó los videos el pasado fin de semana.

Uno de los videos de Cirio en los que muestra fajos de dólares

Ahora Cirio vive en la calle Ortega y Gasset 1661, donde la policía allanó y encontró además una tablet, pendrives y dispositivos que mandó a analizar.

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El frente del edificio donde residen Cirio y Nicolás Trombino, en Palermo

Lo que quiere la fiscalía es extraer y resguardar los correos electrónicos, servicios de mensajería como WhatsApp, mensajería interna, documentación digital, registros de navegación e imágenes de los dispositivos secuestrados.

Son un iPad, dos tablets Samsung, tres pendrives encontrados en el dormitorio y otro en su Jeep Compass.

Mola busca conversaciones, transferencias, registros contables o material audiovisual, especialmente los archivos de video con los dólares, que vinculen a los investigados con las maniobras de lavado de activos o incremento patrimonial injustificado.

Además ordenó realizar un peritaje urgente para la preservación de las imágenes de las cámaras de seguridad internas del departamento, almacenadas en seis tarjetas de memoria.

Buscan los investigadores reconstruir los registros fílmicos internos del inmueble de los últimos meses, individualizar a las personas que ingresaron o egresaron del departamento y constatar si existió transporte de bolsos, dinero, materiales sospechosos o maniobras de ocultamiento antes de que llegara la Gendarmería al lugar.

Además, el fiscal pidió determinar el valor real de los bienes incautados. Por ejemplo, los tres relojes de alta gama Patek Philippe hallados dentro de un estuche de cuero en la caja de seguridad de la habitación, otros dos de color dorado y uno de color plateado; monedas de oro y joyas.

También se encontraron 13.500 dólares, pesos uruguayos, dólares de Singapur, yuanes chinos, dólares de Hong Kong, dólares de Nueva Zelanda, rupias, reales brasileños y pesos mexicanos.

Los investigadores buscan determinar, por los números de los billetes de dólares, su trazabilidad; es decir, de qué banco salieron.

Asimismo, se ordenó una pericia interdisciplinaria contando con el apoyo de profesionales especializados en informática, contabilidad, ingeniería, criminalística y toda otra disciplina que resulte necesaria para determinar cuánta plata revelan los videos.

Y se determine si las imágenes fueron modificadas o si hay cortes, uniones, superposiciones o alteraciones.

Las tareas se encomendarán a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico para la Investigación Penal (DATIP), que depende de la Procuración General de la Nación.

A su vez, el juez Armella ordenó que declaren dos empleadas de Cirio de su departamento y la realización de los peritajes mencionados.