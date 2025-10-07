Integrantes de la Comisión $LIBRA se reunieron con el juez para pedirle acceso a la causa

Los seis miembros que integran la subcomisión por el caso $LIBRA en el Congreso se reunieron este mediodía con el juez que lleva el caso en Comodoro Py, Marcelo Martinez de Giorgi, para pedirle contar con acceso al expediente judicial que investiga al presidente Javier Milei, su hermana, Karina, y a las distintas figuras locales e internacionales involucradas en el lanzamiento del activo digital, que se derrumbó y quedó teñido de sospechas.

Quienes visitaron a Martínez de Giorgi en su despacho del cuarto piso fueron los diputados Maximiliano Ferraro, director de la comisión y denunciante del caso en la Justicia junto a Mónica Frade; Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal); Fernando Carbajal (Democracia); Sabrina Selva (Juan Merino); Yolanda Vega (Innovación Federal) y Juan Marino (Unión por la Patria).

Juez Marcelo Martínez de Giorgi saliendo de los tribunales de Comodoro Py Enrique Garcia Medina

En la reunión −una audiencia “intensa”, dijeron fuentes que la presenciaron−, que se extendió por más de una hora, los diputados le plantearon al juez la posibilidad de acceder a las actuaciones, luego de que el fiscal Eduardo Taiano rechazara indirectamente la idea con un dictamen.

Este es uno de los primeros contactos que se dan entre ambos procesos, que no guardan relación entre sí más allá de los hechos que investigan.

En el caso de la comisión, la pesquisa se limita a la eventual responsabilidad política de los funcionarios involucrados. La causa penal, en cambio, se extiende hacia otras figuras, como el empresario norteamericano que creo el activo, Hayden Mark Davis, y Julian Peh, la persona que habría ofrecido la asistencia técnica para el lanzamiento.

Los diputados formalizarán mañana su pedido con un escrito. Solicitarán un “acceso irrestricto” a las actuaciones y precisarán que se les facilite algunas cuestiones puntuales para apuntalar su propia investigación en el Congreso, como el informe que elaboró la Oficina Anticorrupción sobre el caso, que forma parte de las pruebas y al que no tienen acceso.

“Dicho requerimiento [...] −publicó Ferraro en un tuit después del encuentro− será aprobado esta tarde en la reunión convocada para las 16, para ser presentado formalmente al juez, quien manifestó su disposición a brindar una respuesta en plazos perentorios".

La comisión investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA en Diputados Prensa Diputados

Para hoy, la comisión citó al ministró de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, al exjefe de asesores del presidente Milei, Demian Reidel −quien, según un testigo de la causa, fue advertido acerca del poco prestigio que rodeaba a las personas involucradas en $LIBRA−; al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Daniel Morales, y los socios de la firma Tech Forum, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli, que registran encuentros oficiales con la cúpula del poder libertario y están apuntados como la “pata local” del lanzamiento.

No está previsto, sin embargo, que ninguno de ellos se presente.

COMISIÓN $LIBRA: AUDIENCIA EN COMODORO PY



Hoy, en mi carácter de Presidente de la Comisión Investigadora, junto al diputado Juan Marino, secretario de la Comisión, y los diputados integrantes de la subcomisión establecida a efectos de interiorizarse en las actuaciones judiciales… pic.twitter.com/sAKRNgjgoH — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) October 7, 2025

Ayer, el juez Martínez de Giorgi se pronunció sobre el primero de los pedidos de la subcomisión, al rechazar que se dispusiera la comparecencia por la fuerza pública de cuatro funcionarios públicos al Congreso: el titular de la OA, Alejandro Melik; la jefa de Gabinete del Minisiterio de Justicia, Florencia Zicavo; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Emiliano Silva, y el titular de la UIF, Paulo Starc.

Martínez de Giorgi determinó que la actividad reclamada por los diputados −la “comparecencia forzada”− excedía las competencias del Poder Legislativo establecidas en la Constitución. Según el juez, la comisión se arrogó “facultades privativas del Poder Judicial de la Nación”.

Se apoyó en el dictamen del fiscal Taiano, que había indicado que el Poder Judicial “no puede ser utilizado como herramienta de coerción” para ejecutar las decisiones de una comisión investigadora legislativa.

En primer término, el requerimiento de auxilio recayó en el juzgado de Julián Ercolini, pero el juez alegó incompetencia y lo giró al juzgado de Martínez de Giorgi, por conexidad.