Interna. Nicolás Massot cruzó a Jorge Macri tras el dardo a Emilio Monzó

Un dardo de Jorge Macri a Emilio Monzó volvió a agitar el tablero de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. El exdiputado nacional Nicolás Massot salió al cruce de los dichos del intendente de Vicente López, quien aseguró, en una entrevista con LA NACION, que Monzó no forma parte de la coalición opositora en el distrito más poblado del país y rechazó su eventual participación en una interna del espacio en las próximas legislativas. “Para mí, hay sumas que restan”, dijo Macri, primo del expresidente.

La postura del jefe municipal y titular de Pro bonaerense generó la reacción de los principales armadores del expresidente de la Cámara baja, quien aspira a competir en la provincia como candidato a diputado nacional bajo el paraguas de Juntos por el Cambio. También salieron a defender a Monzó, que orbita cerca de Horacio Rodríguez Larreta, funcionarios porteños cercanos a Diego Santilli, vicejefe porteño, que camina la provincia con el objetivo de posicionarse para pelear por la gobernación en 2023, y Rogelio Frigerio. Tanto Jorge Macri como Monzó comparten esa aspiración.

“Que Santilli no es de la provincia, que Monzó no es del espacio... ¿Qué querés ser, candidato por descarte? Perdele el miedo a las PASO que hay que ganarle a los K, no a vos. Ahora entiendo por qué hablan de eliminarlas”, lanzó Massot, exjefe del bloque de Pro en Diputados y actual director del Banco Ciudad, en su cuenta de Twitter.

Por su parte, el legislador nacional Sebastián García de Luca (Juntos por el Cambio-Buenos Aires), jefe de campaña de Monzó en la provincia, pidió “amplitud” al replicar los dichos del intendente de Vicente López. “Déjà Vu. La misma discusión interna que en 2014, cuando Monzó construía Cambiemos para ganarle al kirchnerismo”, replicó De Luca, exviceministro del Interior. “Y los mismos queriendo tener un partido chico, manejable y sin competencia, como si fuera una franquicia familiar. ¡Ampliar y PASO!”, reclamó De Luca.

Poco después, dirigentes cercanos a Jorge Macri le respondieron a Massot. “La única verdad es la realidad. Monzó dejó de ser de Juntos por el Cambio, él solito. Y Santilli lo único que tiene de bonaerense es el cambio de domicilio”, enfatizó la diputada nacional Natalia Villa, compañera de bancada de De Luca.

Jorge Macri, Intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense Hernán Zenteno - LA NACION

De Luca y Massot, que aspira a ser intendente de Tigre, bastión del massismo, trabajan desde hace meses en el armado de Monzó en la provincia. El extitular de la Cámara baja coincide con Larreta, María Eugenia Vidal y Martín Lousteau en la necesidad de alejar a la coalición opositora de los extremos del macrismo para sumar a los desencantados con Cambiemos.

Que Santilli no es de la Provincia, que Monzó no es del espacio... Qué querés ser, candidato por descarte? Perdele el miedo a las PASO que hay que ganarle a los K, no a vos. Ahora entiendo porqué hablan de eliminarlas... https://t.co/jTKuKcgPT0 — Nicolás Massot (@Nicolas_Massot) April 3, 2021

En una entrevista con LA NACION, Macri recordó que diputados bonaerenses que responden a Monzó “rompieron” la bancada de Juntos por el Cambio para conformar un bloque con alfiles de Gustavo Posse, intendente de San Isidro, después de que Vidal dejara el poder. “Eso lo tiene que explicar él”, subrayó el líder del Grupo Dorrego, el espacio que aglutina a los alcaldes de Pro.

En el entorno de Monzó aseguran que en ese momento no les permitieron al exdiputado y a Posse armar “una cuarta pata” de la coalición en la Cámara baja bonaerense. Además, cuestionan la “actitud sectaria” y “reticente” a la ampliación de Jorge Macri: “Es funcional al kirchnerismo”.

La única verdad es la realidad! Monzó dejó de ser de JxC, Él solito! Y Santilli lo único que tiene de bonaerense es el cambio de domicilio! https://t.co/okEqq5rN4D — ► Natalia Villa (@dipnataliavilla) April 3, 2021

Cruces

La posición de Jorge Macri también generó la respuesta de dirigentes cercanos a Santilli y Frigerio que ocupan cargos en la administración de Larreta. “Las PASO tienen que servir para dirimir los liderazgos. Necesitamos de todos los dirigentes que tengan ganas de cambiar la provincia trabajando juntos para llevar a los bonaerenses una propuesta transformadora”, opinó Mauricio Colello, subsecretario de Gobierno porteño.

El vicepresidente del Banco Ciudad, Fernando Elias, alfil de Santilli, respaldó las expresiones de Massot: “No es importante nacer en Tandil y gobernar Vicente López, lo importante es hacerlo bien como creo que se está haciendo. Hay que poder competir sin problemas para que surjan los mejores candidatos”, señaló.

El subsecretario de Cooperación Urbana Federal de la Ciudad, Lucas Delfino, cercano a Frigerio, se sumó a la ola de réplicas y convocó a ampliar a la coalición opositora. “Lo importante es la consolidación y ampliación de Juntos por el Cambio con todos los dirigentes valiosos adentro”, dijo Delfino, quien trabaja en el armado federal de Rodríguez Larreta, con miras a 2023. Y completó: “Las PASO tienen que servir para dirimir liderazgos y no hay que tenerles miedo”.

Te incomoda la verdad? 🤷‍♂️ para ser parte de un espacio hay que estar y defenderlo desde adentro, en las buenas pero sobre todo en las malas. — Gabino Tapia (@GabinoTapiaBA) April 3, 2021

En tanto, laderos de Jorge Macri, como Villa, el senador bonaerense Gabino Tapia y la concejal de Vicente López, Soledad Martínez, apuntaron contra Massot. ¿Qué te pasó, Nicolás? La discusión es si ustedes van a ser funcionales al Gobierno después de las elecciones. Y los antecedentes de este corto tiempo no les juegan a favor en eso”, expresó Martínez, estrecha colaboradora de Macri.

Mientras Vidal define su futuro político -duda entre regresar a la Ciudad, jugar en la provincia o no competir-, se multiplican en la provincia los emprendimientos individuales de dirigentes de Juntos por el Cambio que aspiran a competir por la gobernación en 2023. La lista incluye desde Santilli, Macri, Monzó, Cristian Ritondo hasta Joaquín de la Torre y Elisa Carrió, entre otros.