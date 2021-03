Pese a la presión interna, María Eugenia Vidal posterga una definición hasta mayo

A pesar de la creciente presión de los referentes de Juntos por el Cambio para que defina si será o no candidata a diputada nacional en las próximas legislativas, María Eugenia Vidal no piensa apresurarse y posterga una definición sobre su futuro político hasta mayo.

Si bien en la cúpula del gobierno porteño y en algunas intendencias opositoras esperaban novedades para este mes sobre la decisión de la exgobernadora bonaerense, Vidal deja trascender que esperará al filo del cierre de listas para anunciar si entrará o no en la contienda electoral. “Lo va a definir entre mayo y junio. Dependerá si hay PASO o no”, remarca cerca de Vidal.

Tras regresar de su viaje a El Salvador, donde encabezó la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Vidal tiene previsto enfocarse en la presentación de su libro, que tendrá el sello de Penguin Random House, en el que repasará su experiencia política y personal como gobernadora bonaerense. “En el libro cuenta lo que hizo y lo que no pudo hacer en la gestión, y cómo afectó su vida”, adelantan en el entorno de la dirigente de Pro.

Además, señalan, Vidal ensayará una fuerte “autocrítica” sobre su mandato. La idea del equipo de la exmandataria era presentar su obra este mes –con esa excusa volvería a levantar el perfil–, pero para no coincidir con el lanzamiento de Primer tiempo, el libro de Mauricio Macri, previsto para el próximo 15 de marzo, decidieron postergar todo para mediados de abril. Aún no definieron si recorrerá el país para presentar el material. Dependerá, dicen, de la situación sanitaria por la pandemia del coronavirus.

De esta forma, Vidal prevé enfocarse en las definiciones políticas recién en mayo. Sus colaboradores más estrechos dan por descontado que la exmandataria charlará con su socio histórico, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, con quien mantiene un contacto frecuente, antes de anunciar cuál será su destino político. Carrió, que aspira a competir en la provincia y se ofrece a encabezar la boleta de Juntos por el Cambio, ya anticipó que prefiere que Vidal no juegue en las próximas legislativas –una apuesta de riesgo en Buenos Aires– y preserve su figura para 2023.

María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta Prensa CC

En el entorno de Vidal aseguran que la dirigente de Pro no descarta ninguna opción. Puede encabezar la boleta en la provincia, regresar a la Ciudad, su cuna política, o no competir. Pero sus alfiles bonaerenses no visualizan una vuelta a la Capital en 2021: “Si juega, juega en la provincia”, aventuran. Cerca de la exmandataria también sugieren que no la seduce la idea de ocupar una banca en el Congreso. “La decisión será en función de 2023”, advierten. Al igual que Rodríguez Larreta, Vidal contempla la chance de ir por la presidencia dentro de dos años.

La incógnita Vidal genera inquietud entre los dirigentes de Juntos por el Cambio que se mueven en la provincia, epicentro de la batalla con el kirchnerismo, con el objetivo de posicionarse en la carrera por la sucesión de Axel Kicillof. Concejales y legisladores provinciales también comienzan a impacientarse por la falta de certezas. Nadie quiere quedarse sin lugar en las listas.

Rodríguez Larreta espera con ansias una definición de su aliada. Preferiría que juegue en el terruño bonaerense, ya que ordenaría la interna de Juntos por el Cambio y permitiría ampliar el espacio, pero no descarta seducirla con liderar la boleta en la Ciudad. De esa forma, intentaría obstaculizar la candidatura de Patricia Bullrich, titular de Pro.

El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, también aguarda novedades. Desde hace meses recorre la provincia con la intención de pelear por el sillón de La Plata en 2023. No lo entusiasma entrar en la contienda este año, pero en la Ciudad nadie descarta que Larreta pueda impulsar su candidatura en Buenos Aires en caso de que Vidal decida no jugar.

Ante las dudas de la exmandataria, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, otro aspirante a la gobernación, podría encabezar la boleta de la coalición opositora. Pero, antes de subirse al ring, quiere que le garanticen que en 2023 será ungido como candidato a gobernador. Días atrás, Macri, que rechaza las incursiones de Santilli en Buenos Aires, recibió en Vicente López a los jefes municipales de Pro –estuvieron Julio Garro (La Plata), Néstor Grindetti (Lanús) y Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), entre otros– y envió un mensaje interno: “Estamos más fuertes y unidos que nunca, trabajando para consolidar un proyecto desde la provincia para los bonaerenses”. El referente de Pro en la provincia no quiere que Larreta imponga a Santilli como candidato.

En el marco de la fiesta de la Vendimia, Cornejo recibió en Mendoza a Ritondo, Frigerio y Monzó. Juntos por el Cambio

En el sector de Emilio Monzó, que pretende pelear por una banca en el Congreso bajo el paraguas de Juntos por el Cambio, también siguen con atención los pasos de Vidal. La decisión de la exmandataria será clave para su armado en la provincia. “Si no va Vidal y encabeza Carrió, vamos a presentar una lista propia para competir en una interna”, advierten.

Este sábado, Monzó se mostró en la fiesta de la Vendimia, en Mendoza, junto al titular de la UCR, Alfredo Cornejo el exministro del Interior Rogelio Frigerio y el jefe del bloque de Pro en Diputados, Cristian Ritondo, quien también se anota en la disputa por la sucesión de Kicillof. Hablaron sobre la necesidad de “consolidar la unidad” y ser “generosos” con “la ampliación” del espacio.

El desorden en el tablero de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, la “madre de todas las batallas”, genera preocupación en la cúpula de Pro. En ese punto coinciden los larretistas y Bullrich.