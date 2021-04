Jorge Macri: “Monzó no es parte de Juntos por el Cambio en la provincia; hay sumas que restan”

El intendente de Vicente López, Jorge Macri, no se arrepiente de haber ido a la cumbre del martes en la Casa Rosada en la que el oficialismo buscó abrir una negociación para posponer las elecciones. Entiende el malestar que generó en Juntos por el Cambio la filtración del contenido de esa charla “informal” -en la que también participó Cristian Ritondo, otro alfil de Pro-, pero niega que haya dado su aval a la idea del Gobierno.

Luego, el titular de Pro en Buenos Aires, que aspira a competir por el sillón de Axel Kicillof en 2023, se mete de lleno en el armado opositor en la provincia. Al frente del Grupo Dorrego, que aglutina a los intendentes del macrismo, dice que no le preocupa la indefinición electoral de María Eugenia Vidal, a quien define como la “mejor candidata” para las legislativas. E insiste en que los referentes bonaerenses de la coalición son los que deben definir la estrategia en el distrito. Así, le marca la cancha al vicejefe porteño, Diego Santilli, quien recorre el conurbano para posicionarse en la carrera por la gobernación. Además, Jorge Macri rechaza la posibilidad de que Emilio Monzó, aliado de Horacio Rodríguez Larreta, compita en una eventual interna de la fuerza. “Monzó no es parte de nuestro espacio”, dice en una entrevista con LA NACION.

-¿Le sorprendió el revuelo interno que generó la reunión del martes en la Casa Rosada? ¿Cayeron en una “trampa” con Ritondo, como dijo Patricia Bullrich?

-Más que una trampa, fue una mentira. Ni siquiera tuvo esa entidad.

-¿Una mentira de quién?

-Fue una mentira del oficialismo. La postergación de las elecciones no fue la razón de la reunión, ni siquiera fue un tema central. Hablamos del fondo de obras para municipios y, por fuera de eso, del mal programa de vacunación que tiene la provincia. Ahora el kirchnerismo no quiere hablar de eso.

-Cuando hablaron sobre la postergación, ¿Ritondo y usted dijeron que estarían de acuerdo?

-Claramente no. Lo que dijimos fue: ‘si ustedes quieren discutir una ley, el marco es el Congreso, nosotros no vinimos acá para eso’.

-¿Hay chances de que esa eventual negociación avance o se embarró?

-No lo sé. Cualquier cosa que nos suene a especulación electoral para suspender las PASO no va a tener mucha cabida, pero hay que discutirlo en el ámbito legislativo. Además, el cronograma electoral ya está definido. Quien quiera cambiarlo tiene que argumentarlo muy bien.

-¿Coincide con la idea de establecer parámetros “objetivos” para definir si se posterga o no?

-No, lo que hay que hacer es evitar que la curva suba. El kirchnerismo corre el foco. En lugar de dedicarse a vacunar y evitar que la gente se enferme y muera, discuten la fecha de las elecciones. Eso es no comprender el momento. Y no me hablen de Chile, porque Chile tomó una decisión cuando era inevitable y a último momento.

-¿Se arrepiente de haber ido a la reunión? Le había pasado algo similar en Olivos con el anuncio de la quita de coparticipación a la Ciudad.

-No, porque no puedo clausurar los ámbitos institucionales porque el kirchnerismo haga trampa o mienta. Tengo una responsabilidad institucional. ¿Qué hago? ¿Me meto en un freezer, no gestiono y espero hasta el 2023? No hay manera. Ahora, ¿es lindo? No, hasta mi mamá me dijo: ‘nene, ¿para qué fuiste?’. Obviamente hubo que explicar hacia adentro. Yo hablé con Alfredo Cornejo y le mandé un mensaje a la doctora (Elisa) Carrió. También llamé a Maximiliano Abad, de la UCR bonaerense, y a los intendentes, para contarles.

Casi todas las semanas tengo una reunión con alguien del oficialismo y eso tiene que seguir ocurriendo. Para seguir mejorando los planes de vacunación, ¿no hablo más con nadie, por si mienten? Hay que seguir dialogando.

Massa, De Pedro, Máximo Kirchner, Kicillof, Jorge Macri y Cristian Ritondo

-¿El Gobierno buscó dividir a la oposición?

-Puede haber una intención de generar daño, pero no van a tener éxito. Esto nos aglutina, con las tensiones que generan momentos como estos, pero hoy estamos más sólidos que ayer.

-¿Qué significa el apoyo de Mauricio Macri al Grupo Dorrego?

-El apoyo de Mauricio al Grupo Dorrego fue total. Esta muy entusiasmado con la consolidación de una propuesta desde la provincia para la provincia. Nos dijo cosas como ‘créensela, ustedes ganaron la elección y gobiernan para mucha gente’.

“Vidal es la mejor candidata para esta elección en la provincia”

-¿Es probable que haya una interna si avanza el armado de Larreta y Santilli en la provincia?

-Yo todavía no escuché que Santilli quiera ser candidato en la provincia. Sí me escuché a mí decir que quiero ser gobernador en 2023. También lo escuché a Valenzuela o a Joaquín De la Torre. No es un tema. La mejor candidata en la provincia para esta elección intermedia es María Eugenia. No lo escuché nunca a Santilli. Además, él tiene una responsabilidad muy grande en plena pandemia. Esto no tiene que ver con una reacción a nadie, sino con que la provincia se merece candidatos que sepan de la provincia y nuestra responsabilidad es construir eso.

-¿Vidal debería definir pronto si competirá o no?

-No me preocupa. No creo que haya una urgencia por definir candidaturas. Tampoco sabemos quién va a ser el candidato del oficialismo. Sí creo que tenemos que seguir consolidando la construcción política y es lo que estamos haciendo desde el Grupo Dorrego.

-¿Sería sano para la coalición que haya una interna en este contexto? Están armando desde Patricia Bullrich y De la Torre hasta Emilio Monzó.

-Patricia es parte de Pro. No hay ninguna tensión ahí. Todos estamos sumando al mismo lugar.

-Pero si Vidal no juega, ¿es posible una interna de Juntos por el Cambio en las PASO?

-No lo descarto, pero con los que son parte del espacio. Monzó no es parte de Juntos por el Cambio en la provincia. Él rompió el bloque. Sé que trabaja para Horacio, pero no está en el espacio político.

-Monzó dijo que quiere competir dentro de Juntos por el Cambio.

-No lo veo. No lo veo trabajando hoy en el marco de nuestro espacio. ¿Lo viste en alguna reunión con los referentes de la provincia?

-¿No sería necesario sumar a ese sector para ampliar?

-Para mí, hay sumas que restan. Hay que pensar seriamente si tiene que integrar nuestro espacio alguien que ya fue parte de la fuerza y rompió el bloque después de que perdimos la elección en 2019. Eso lo tiene que explicar él.

-¿Con De la Torre y Pichetto no hay objeciones?

-Joaquín está haciendo un esfuerzo muy grande de consolidación de un espacio peronista distinto al kirchnerismo. Con él tengo diálogo y Pichetto es parte de la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Ahí no hay conflictos.

-¿Estaría de acuerdo con sumar a Margarita Stolbizer?

-Eso hay que discutirlo en el marco de los que ya estamos. Sumar no es apilar, sino agregar gente con la que coincidamos en la provincia que queremos construir y que nos dé certezas de compromiso hacia adelante. Nadie define solo a quién debemos sumar.

-¿Carrió puede ser candidata y liderar la lista?

-Lilita tiene todo el derecho de pretender ser candidata. Pero eso va a ser algo que vamos a definir por acuerdo en mayo o junio.

“Lo mejor sería que los candidatos sean personas que no ocupan cargos”

-¿Usted está dispuesto a postularse este año?

-Lo mejor sería que los candidatos sean personas que no ocupan cargos. En esa lista pongo a Patricia, María Eugenia, Facundo Manes o Carrió. Si eso no se da, habrá que evaluar.

-¿Bullrich es una opción para la provincia?

-Ella tiene más un proyecto y un compromiso en la Ciudad. Pero es una referente nacional y es una de las variantes que hay que evaluar a partir de junio. Para que el kirchnerismo no siga haciendo las barbaridades que hace tenemos que ganarle. Entonces hay que armar el mejor equipo posible.

-¿Será difícil repetir la elección de 2017 en la provincia?

-No es muy difícil. Además, creo que la podemos mejorar.

-¿Cuál debería ser el mensaje de la oposición? ¿Van a hablar de inseguridad o economía?

-No lo sé, la estrategia electoral se arma cuando sea la elección. Falta mucho.

Jorge Macri, Intendente de Vicente López y presidente del PRO bonaerense Hernán Zenteno - LA NACION

-¿Se van a despegar de la gestión de Mauricio Macri?

-No, ¿por qué?

-Por los resultados económicos de su mandato.

-Hoy la economía está peor que cuando fuimos gobierno nacional y no es solo por la pandemia.

-¿Hubo suficiente autocrítica?

-Sí, creo que hubo mucha autocrítica y aprendizaje. El hecho de que estemos unidos y queramos crecer es muy valioso.

-¿Juntos por el Cambio está consolidado o atomizado?

-Lo veo muy sólido. Me siento orgullo del esfuerzo que hacemos todos para sostener la unidad y crecer.

-¿Macri quiere volver al poder?

-Él define ese segundo tiempo como el de volver a gobernar desde nuestro espacio, no lo hace desde el yo. Eso es muy valioso. Ver a un expresidente priorizando la unidad el valor y ayudando a los nuevos liderazgos es muy importante.

-¿Lo ve con ganas de volver o lo imagina en otro rol?

-Lo veo con ganas de que volvamos a gobernar en 2023.

-¿Debe tener un rol en la campaña o sería contraproducente?

-Es uno de los principales líderes de nuestro espacio. No soy de los que creen que hay que jubilar a alguien, no estoy en la lista de los “jubiladores”. Además, ellos hacen una lectura rara. Hay gente que perdió y hay que jubilarla; y hay gente que perdió, pero es el futuro. Hay como un doble estándar. Todos tienen mucho para aportar.

-¿Por quién lo dice? ¿Monzó?

-Por nadie.