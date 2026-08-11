Interviene el Congreso en el caso de una cooperativa que denunció amenazas de Estados Unidos por usar tecnología china

La Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) denunció este martes en Diputados que recibió amenazas de Estados Unidos por su vínculo comercial con la empresa china Huawei y reveló que la propia Embajada confirmó por escrito que los mensajes enviados a sus autoridades “reflejan fielmente la política de Estados Unidos”.

La cooperativa pidió la intervención de la Cancillería argentina y mañana se reunirá con representantes diplomáticos para exigir precisiones y defender su autonomía para elegir proveedores.

Según relató uno de sus gerentes, un funcionario diplomático les advirtió que podrían quitarles las visas a sus directivos si avanzaban con esa relación.

La denuncia fue realizada durante una reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de ONG, a la que asistieron autoridades de CALF. La cumbre fue presidida por el diputado Aldo Leiva (Unión por la Patria).

La cooperativa eléctrica de Neuquén CALF y el embajador estadounidense Peter Lamelas

Allí, la secretaria general de la cooperativa, Yenny Fonfach, calificó lo ocurrido como una “intromisión” en la autonomía de la entidad y aclaró que el reclamo no busca tomar partido en la disputa entre Washington y Beijing.

“No venimos ni a defender una empresa china, ni a criticar a una embajada”, sostuvo Fonfach. Explicó que CALF tiene sus propios mecanismos de compras y contrataciones y defendió su independencia para decidir con qué proveedores trabajar. “Vimos que hubo una intromisión justamente a esta autonomía que deben tener cada una de las cooperativas”, afirmó.

La dirigente reveló además que CALF buscó determinar formalmente si los mensajes que habían recibido representaban la posición estadounidense. La cooperativa envió una nota a la Embajada en la que preguntó específicamente si ratificaba el contenido de la comunicación enviada por WhatsApp.

CALF comenzó un vínculo comercial con la empresa china Huawei para hacer un datacenter en la provincia y la embajada de Estados Unidos amenazó con quitarles las visas a los directivos de la coopertiva eléctrica Ng Han Guan - AP

La respuesta llegó el 5 de agosto y fue remitida a todo el Consejo de Administración. “Confirmo que la correspondencia refleja fielmente la política de Estados Unidos”, leyó Fonfach durante la reunión. En esa comunicación, el embajador señaló además que su “obligación y prioridad en Argentina es proteger la seguridad nacional y promover la inversión estadounidense” y sostuvo que el planteo había sido realizado “en el espíritu de buena voluntad e interés mutuo”.

Tras ese intercambio, CALF fue convocada a una reunión con la Embajada para este miércoles, cuya confirmación recibió ayer. “Las expectativas es que esa preocupación diplomática se transforme en un diálogo, en alguna respuesta a nuestras preguntas concretas, pero sobre todo, lo más importante, es que se respete la autonomía de nuestra cooperativa”, afirmó Fonfach.

Aldo Leiva, de UP, moderó la reunión de la Comisión de Asuntos Cooperativos

La advertencia por las visas

Sergio Fernández Novoa, gerente de Tecnología de CALF, reconstruyó después el episodio que originó el conflicto. Según relató, recibió un mensaje de un funcionario que se presentó como agregado comercial de la Embajada estadounidense -Andrew Dilts- , quien le manifestó la preocupación por la relación de la cooperativa con Huawei y le pidió hablar con urgencia.

Fernández Novoa estaba por viajar al exterior y ofreció reunirse a su regreso, pero, según contó, el funcionario le respondió que no había tiempo para esperar. Poco después recibió una segunda comunicación: “En caso de que siguiéramos adelante con nuestra relación con Huawei, podrían quitársele las visas a los directivos de la cooperativa”.

El gerente aseguró que decidió no responder porque entendió que el planteo había adquirido “otra gravedad institucional”. Reenvió el mensaje al presidente de CALF y la conducción resolvió hacerlo público.

La cooperativa también acudió a la Cancillería y envió una nota dirigida al canciller Pablo Quirno para reclamar la intervención del Gobierno argentino. “Entendemos que debe tomar parte la Cancillería, ya que nosotros somos una empresa argentina y esta es una embajada extranjera”, sostuvo Fernández Novoa. Y remarcó que CALF no pretende quedar involucrada en “alguna disputa del orden comercial de otros Estados”.

CALF pidió al canciller Pablo Quirno que intervenga frente a lo que consideran una "intromisión" de Estados Unidos

Desde CALF rechazaron que exista una relación exclusiva con Huawei. Fernández Novoa aseguró que la cooperativa trabaja con empresas estadounidenses, europeas y asiáticas y defendió su libertad para seleccionar proveedores. “No tenemos ninguna exclusividad con ninguna de las marcas. Nuestra intención es seguir trabajando con la marca que más nos convenga”, afirmó.

La discusión atravesó también la defensa del libre comercio. Carlos Quintriqueo, vicepresidente segundo de CALF, cuestionó que se intente condicionar la elección de proveedores de la cooperativa: “Para aquellos que hablan de libre comercio, me parece que solo funciona si es con los amigos”.

Las autoridades plantearon además que la reunión de mañana debería servir para aclarar si el cuestionamiento estadounidense alcanza a todas las empresas argentinas que utilizan tecnología de Huawei o específicamente a CALF.

Florencia Quiroga Panelli, gerenta de Finanzas y Energías Renovables de la cooperativa, sostuvo que Huawei tiene una presencia superior al 30% en la electrónica de potencia del sector de energías renovables argentino y mencionó a grandes generadoras que utilizan este tipo de tecnología.

“Es muy importante poder tener alguna noción más clara de cuáles van a ser las reglas y si estos criterios van a ser aplicables para todas las empresas que hacen este tipo de proyectos o solamente para una cooperativa de la Patagonia”, cuestionó.

El planteo encontró eco entre diputados de distintos bloques. El jefe del bloque UP, Germán Martínez, propuso evaluar una convocatoria a representantes de la Embajada estadounidense para que den explicaciones ante el Congreso. “Tenemos que analizar seriamente si nosotros no convocamos a las autoridades de la Embajada de los Estados Unidos”, sostuvo.

Nicolás del Caño, del FIT, calificó el episodio como “una amenaza, un apriete, un chantaje”.

Los diputados libertarios presentes escucharon la exposición inicial, pero se retiraron de la reunión durante las preguntas de la oposición. Gerardo Huesen, Karen Reichardt, Mónica Becerra y Facundo Correa Llano, entre otros, se fueron en el medio de la cumbre tras cuestionar las observaciones de legisladores de otros bloques sobre la intromisión de Estados Unidos.