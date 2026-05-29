Funcionario de Milei y Alberto Fernández. Hallaron más de US$650.000 y droga en el departamento del extitular de Arsat y el Orsna: está detenido

Facundo Leal, extitular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, expresidente de ARSAT y actual funcionario de la empresa pública, fue detenido el miércoles durante un allanamiento en su departamento de Palermo, según pudo saber LA NACION.

Los agentes encontraron cerca de US$650.000 en efectivo junto a monedas de otros seis países, ketamina, drogas sintéticas en distintas presentaciones y cocaína.

Leal presidió ARSAT entre 2022 y junio de 2025, la empresa estatal que administra infraestructura crítica de telecomunicaciones y servicios satelitales. Luego fue designado por el gobierno de Javier Milei al frente del ORSNA, el organismo que regula y supervisa el sistema aeroportuario nacional, cargo que ejerció hasta enero de este año.

Facundo Leal, expresidente de ARSAT X.com

Allí adquirió un papel de gran relevancia dentro de la secretaría de Transporte. Algunos incluso lo apuntaban como una especie de jefe de Gabinete de Luis Pierrini, el exsecretario que dejó su cargo en enero, al mismo tiempo que Leal.

Al momento de su detención, seguía figurando en la nómina de empleados de ARSAT. Fuentes cercanas explicaron que es planta permanente

Malena Galmarini, en Benavídez, con el extitular de Arsat, Facundo Leal; Agustín Rossi, y Sánchez Malcolm Twitter

La investigación no lo tenía como objetivo original. Tampoco tenía al narcotráfico ni al dinero en efectivo como hipótesis de trabajo. Lo que motivó la causa fue una investigación lanzada originalmente por el robo de equipamiento tecnológico de alto valor perteneciente a ARSAT, iniciada cuando comenzó la gestión de Milei, que cayó en el juzgado federal de San Isidro a cargo de Lino Mirabelli y en la fiscalía de Fernando Domínguez.

A medida que avanzaron las medidas de prueba, el expediente fue incorporando nuevas líneas de análisis.

Los cruces de información llevaron a los investigadores a ampliar el alcance de la causa, al detectar indicios de potencial corrupción en los contratos de la empresa, dentro de los teléfonos secuestrados.

El resultado fue una batería de entre 12 y 15 allanamientos simultáneos ejecutados esta semana en distintos puntos.

Uno de esos domicilios era el de Leal.

El operativo se realizó en su departamento de Palermo. Lo que los agentes encontraron dentro del departamento no guardaba relación directa con el robo de equipos que había originado todo. Al menos, no de manera evidente.

Las sustancias estupefacientes secuestradas fueron las siguientes: casi 300 gramos de ketamina y cristal MDMA, más de 70 pastillas de MDMA y una cantidad indefinida de cocaína. Además, la policía halló más de US$650.000 en efectivo, alrededor de 2.000.000 de pesos argentinos, pero también pesos uruguayos, mexicanos, colombianos, reales, euros y hasta chelines tanzanos.

La variedad de monedas abrió una línea de investigación propia. No se trata solamente de una suma elevada de dinero en efectivo, sino de divisas de al menos siete países distintos almacenadas en un departamento privado, sin que hasta el momento exista una explicación oficial sobre su origen o su destino.

El operativo también produjo el secuestro de una cantidad significativa de elementos que serán sometidos a peritaje: teléfonos celulares, notebooks, un iPad, pendrives y un smartwatch. Se incautó además documentación considerada relevante para la causa. Entre los objetos secuestrados hubo una balanza, bolsas tipo ziploc, cucharas para consumo de sustancias y un vapeador con aceite de cannabis.

Leal quedó detenido y se le tomó declaración.

Como figura dentro del Estado, ocupa cargos hace casi 20 años. Recientemente, operó como articulador político dentro del entorno del ex secretario de Transporte. En la práctica, afirman, intervenía en decisiones de gestión, negociaciones internas y articulaciones entre organismos que excedían las responsabilidades formales de cualquiera de los cargos que ocupó.

Pierrini y Leal renunciaron en enero, presuntamente “invitados” a hacerlo por haber utilizado una aeronave del entorno del empresario Toviggino para viajar a Barcelona. Según publicó Carlos Pagni, usaron el mismo avión que trajo a Nahuel Gallo a la Argentina.

Pierrini, además, era identificado en el sector como uno de los funcionarios más cercanos a Leonardo Scatturice, el empresario dueño de Flybondi, protagonista de la polémica llegada de un avión de su presunta propiedad sin que los organismos de control chequeen el contenido de diez valijas y, además, muy cercano a Santiago Caputo. Fue él el que lo promovió a Leal, también mendocino, dentro de la estructura de poder, de acuerdo a fuentes conocedoras del entramado.

La coincidencia no es menor. Pierrini secunda a Daniel Vila en el club Independiente Rivadavia, de Mendoza. Vila –como destacó Pagni– tiene varias unidades de negocio. Una de ellas: Casa Mar, un balneario en Pinamar adornado con publicidad de Flybondi.

Tras la salida de Leal, el gobierno colocó en el ORSNA a Noelia Ruiz, parte del equipo más cercano del asesor presidencial.