Ironías, posteos enigmáticos y críticas a la prensa: los mensajes de Santiago Caputo durante el escape de Bolsonaro

El asesor presidencial Santiago Caputo publicó en las últimas 24 horas cinco mensajes sobre el escape de Brasil del excandidato a presidente y senador del Partido Liberal Flávio Bolsonaro. Todo, mientras un sector de la Casa Rosada le asignaba al consultor un rol fundamental en el operativo, y sus allegados lo negaban.

Entre los mensajes de Caputo hubo ironías, imágenes enigmáticas y críticas a la cobertura de la prensa. Todos fueron compartidos en X, su red social predilecta, donde cuenta con una tropa digital que celebró la huida de Bolsonaro.

Según informó LA NACION, fuentes del oficialismo afirmaron que Caputo estuvo en Misiones cuando una aeronave privada, un Gulfstream G400 de la empresa Baires Fly, partió anoche del aeropuerto de Puerto Iguazú, Misiones, rumbo a Guayaquil, Ecuador. Bolsonaro viajó junto con su esposa, Fernanda, y sus dos hijas, pese a la prohibición judicial de salida de Brasil.

Flávio Bolsonaro al llegar a Miami pasadas las 10 de la mañana de este miércoles REUTERS/Eva Marie Uzcategui

El primer tuit de Caputo al respecto fue ayer a las 10.43, cuando los medios difundían las primeras versiones de la fuga. Se trató de una imagen de los actores Christian Bale, Michael Caine y Hugh Jackman en The Prestige (El gran truco, en español), la película de 2006 dirigida por Christopher Nolan.

El primer mensaje de Santiago Caputo: una imagen de la película The Prestige Captura

El largometraje transcurre en el Londres del siglo XIX y gira en torno a la rivalidad entre magos. La clave para leer el mensaje del estratega libertario parece estar en uno de los trucos que realiza un personaje: “El hombre transportado”. Con él logra teletransportarse en segundos y despierta el afán de otros por descifrar cómo lo hace.

Visto a la luz de los acontecimientos que se confirmaron posteriormente, el mensaje pareció un guiño de Caputo al paradero real de Bolsonaro en ese momento. Ese presunto juego adquiere otro sentido si se tiene en cuenta que, pese a que no es funcionario formalmente, Caputo es el jefe político del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Cristian Auguadra, histórico contador de su familia.

A las 14.14 de ayer llegó el segundo mensaje; esta vez un cuestionamiento a la prensa: “Todos escribiendo rumores basados en rumores. Que papelón los medios argentinos”.

Críticas de Santiago Caputo a la cobertura de la prensa en el caso Bolsonaro Captura

Tres horas antes, la Dirección Nacional de Migraciones había comunicado que no había registrado el ingreso de Bolsonaro a la Argentina. El vocero presidencial, Adrián Ravier, por su parte y ante la consulta de la prensa, se limitaba a informar oficialmente que Bolsonaro no había solicitado asilo en la Argentina.

Ya esta madrugada, con los Bolsonaro fuera del país, como se confirmaría después, a la 1.17 Caputo escribió “buen tweet” al citar un mensaje del periodista Lucas Morando. En él, afirmaba que “el nivel de desinformación que hay en el periodismo tradicional es abrumador”.

“Insólito lo que pasó hoy. Todos los diarios más serios de Brasil diciendo que Bolsonaro estaba ya en los Estados Unidos. Que le habían incluso dado una visa. Y que el departamento de Estado estaba organizando todo… El Washington Post, el New York Times confirmando las versiones. INCREÍBLE. El tipo estaba viniendo a Iguazú a tomarse un vuelo privado”, dice la publicación de Morando que tomó Caputo.

Apenas minutos después, a la 1.24, el asesor presidencial volvió a arremeter contra la prensa: “La cobertura periodística del día de hoy debe haber sido probablemente uno de los papelones más grandes del periodismo mundial de la historia. Dijeron cualquier cosa. Se desdijeron. Lo volvieron a decir. Todo con el mismo nivel de certeza y animosidad. En todas partes del mundo. No sé quien es el que los sacó a pasear en chota [sic] pero toda mi admiración”.

Críticas de Santiago Caputo a la cobertura de la prensa en el caso Bolsonaro Captura

Media hora más tarde, a las 2.01, Migraciones confirmó que a las 22.50 Bolsonaro y su familia habían ingresado al país por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en Misiones, y que a las 23.30 abordaron un vuelo privado hacia Ecuador.

En las últimas horas, además, Caputo retuiteó un mensaje de Joey Mannarino, quien se define como “estratega y comentarista político que trabaja con movimientos de derecha en Estados Unidos y la Unión Europea”.

En su publicación, Mannarino sostuvo que “Milei y Trump lograron un hecho absolutamente increíble al extraer a Flávio mientras toda la fuerza policial de Brasil lo buscaba para arrestarlo por orden de Lula. Trump y Rubio lo han vuelto a hacer. Esta vez con la ayuda de Milei”.

Mientras el Gobierno aún no precisó qué rol tuvo en la fuga de Bolsonaro, Caputo, a través de este retuit, pareció confirmar la participación del presidente Javier Milei en el plan de escape.

Sin desmentir explícitamente las versiones que lo ubican como una pieza clave en la huida de Bolsonaro, el asesor escribió este miércoles a las 11.25: “No contentos con haber dicho infinitas idioteces ayer veo que se disponen a decir infinitas idioteces hoy”, en un nuevo ataque a la prensa.

El último mensaje de Caputo sobre Bolsonaro Captura

Los mensajes irónicos, las imágenes enigmáticas y las críticas del asesor presidencial y de su tropa digital por el ingreso al país de Flávio Bolsonaro y su partida hacia los Estados Unidos contrastan con el hermetismo que asumieron en marzo de este año, ante otro operativo de similares características: el que trajo al país desde Venezuela al gendarme Nahuel Gallo, orquestado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y sin conocimiento del Gobierno.