El mensaje de Migraciones sobre Flavio Bolsonaro: “Ingresó a la Argentina con documentación hábil sin ningún impedimento legal”

En el marco de la huida del senador brasileño Flavio Bolsonaro a Estados Unidos, la Dirección Nacional de Migraciones informó que el excandidato presidencial ingresó a la Argentina este martes a las 22.50 por el Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones, junto a su familia. Mediante un posteo en X, sostuvieron que ingresó con la documentación correspondiente y “sin impedimentos legales”.

El comunicado, publicado en la cuenta oficial de X de Migraciones

“La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del día 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente Internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro”, expresaron en el posteo.

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