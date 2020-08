"Irresponsable". Crecen las críticas del kirchnerismo a la marcha del 17A

El ministro de Salud, Ginés González García, dijo que la marcha convocada para hoy "es una burla" Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Se acerca la hora del banderazo crecen las críticas del Gobierno y el kirchnerismo duro a la manifestación. "Convocar una marcha hoy es una irresponsabilidad", dijo el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

"Hoy leí que convocan a los mayores... es una broma", afirmó. "La marcha es una burla sobre todas las medida que estamos intentando con esfuerzo todos los argentinos", declaró González García en declaraciones a El Destape Radio.

El ministro se sumó así a una sucesión de cuestionamientos a la movilización, convocada para las 16 en distintos puntos del país, de dirigentes que apuntaron sobre todo a la "irresponsabilidad" por el peligro de contagio de quienes asistan a la manifestación, en medio de la pandemia de coronavirus.

En esa misma línea, el Presidente había dicho ayer: "Creo que están equivocados. No están midiendo las cosas. Después, que cada uno cargue con la responsabilidad que le quepa por convocar a este tipo de cosas". Hoy, en el acto por el 170º aniversario de la muerte de San Martín, Alberto Fernández no hizo mención explícita a la movilización, pero llamó a la "unidad" y pidió "entender" lo grave de la situación actual. "Nos ha tocado un momento único de la humanidad, un momento en donde una pandemia nos contagia, nos mata, nos asedia", afirmó. "No digo nada para reprochar, sino para tener memoria y entender cuáles son los Andes que tenemos que cruzar hoy", sostuvo, tras hacer mención a "las persecuciones" y "la intolerancia" sufridas por San Martín.

Hoy, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, abogada de máxima confianza de Cristina Kirchner, dijo que el motor de la marcha era "el odio" y se preguntó si habrá lugar en el sistema de salud para atender a "todos los que se contagien hoy".

El exsecretario general de la presidencia de Cristina Kirchner dijo que quienes se manifiesten "van a ser responsables de lo que suceda" Fuente: Archivo

"Me da mucha piedad por quienes participen y se contagien -dijo Peñafort-. Es como Sebrelli, que llamó a la desobediencia civil y hoy está internado con Covid."

También se refirió al peligro de contagio el senador nacional Oscar Parrilli, presidente del Instituto Patria, que esta mañana advirtió que quienes se manifiesten "van a ser responsables de lo que suceda". Y afirmó: "Cuando ellos gobernaban y nosotros marchábamos, nos tiraban la policía encima".

Más dura había sido Luana Volnovich, titular del PAMI y dirigente de La Cámpora, que dijo en El Destape Radio: "Si alguien convocara a mi mamá a una marcha, lo mato".

Cristina Kirchner, en cambio, no se refirió hoy específicamente a la marcha, pero hizo un homenaje en redes sociales a José de San Martín a 170 años de su muerte, en el que abogó por "la unidad nacional".