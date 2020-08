Banderazo 17A: horario y lugares de la manifestación

17A: el principal motivo del banderazo es la disconformidad con la cuarentena Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Un nuevo banderazo se realizará esta tarde en distintos puntos del país, luego de que el viernes se anunciara la extensión de la cuarentena hasta el 30 de agosto, a raíz del avance del coronavirus en la Argentina.

El principal motivo de la manifestación es la disconformidad con la cuarentena, que sobrepasó los 150 días y que causa severas consecuencias económicas, aunque quienes organizan la marcha también esgrimen otras consignas que apuntan contra la administración de Alberto Fernández.

Durante la tarde de ayer, circuló un video en las redes sociales para convocar a los ciudadanos a manifestarse a partir de las 16 y, al conmemorarse un nuevo aniversario de la muerte del general José de San Martín, el slogan esta vez fue: "Banderazo Patriótico: hagamos la patria que quería San Martín".

"El 17 decimos basta a los políticos que se sienten reyes, que se llenan la boca hablando de solidaridad y sacrificios, mientras nos miran de arriba dictando leyes que ellos no cumplen, exigiendo una empatía que ellos no sienten, y disfrutando de lujos por los que no pagan", dice el video, que está acompañado por imágenes del prócer.

17A: el video de la convocatoria al banderazo patriótico 02:11

Video

Además, señala que alrededor de 150 localidades confirmaron los puntos de encuentro que le darán comienzo a la movilización en las distintas ciudades del país. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la protesta se centrará en el Obelisco.

Por otra parte, las provincias que se unen al reclamo son:

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Chubut

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Jujuy

La Pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

Río Negro

Salta

San Juan

San Luis

Santa Cruz

Santa Fe

Tierra del Fuego

Tucumán

Adherentes

La semana pasada, el actor y exdiputado radical Luis Brandoni llamó a participar del banderazo en defensa de "las instituciones fundamentales de la democracia republicana". Y expresó: "Vamos a hacernos oír otra vez. Cumpliendo todos los protocolos que hay que respetar, salgamos a manifestar nuestra oposición a cualquier intento de atropellar las instituciones".

Al borde del llanto, el actor aclaró que será una forma de homenajear a San Martín: "Salgamos con nuestra bandera y con nuestras voces a todas las calles del país. Nos van a escuchar. Viva la patria, eh".

Luis Brandoni convocó a manifesarse el 17A 00:54

Video

Esta manifestación continúa la línea de las protestas contra el Gobierno que se hicieron sentir en las últimas fechas patrias. El 20 de junio fue el más fuerte, con alta participación en el Obelisco porteño y en ciudades y pueblos del interior.