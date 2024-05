Javier Milei le respondió a Pedro Sánchez: “El señor no se anima a tener un cara a cara conmigo”

Escuchar

Luego de que el presidente de España, Pedro Sánchez, acusara a Javier Milei de “odiar la democracia” y lo definiera como “un líder de la internacional ultraderechista”, el mandatario argentino afirmó que nunca se cruzó personalmente con su colega español y estimó que “no se anima a tener un cara a cara” con él”.

“ Debe ser que no se anima el señor Pedro Sánchez a tener un cara a cara conmigo. Qué pretende, adhiriendo a ideas tan aberrantes como el socialismo que han sido un fracaso en lo económico, lo social o cultural, y mataron a 150 millones de seres humanos tenga la altura intelectual de poder debatir media idea conmigo. Olvídate, no existe”, manifestó en una entrevista con El Observador.

En ese sentido, pese a las idas y vueltas de los últimos días, el líder de La Libertad Avanza (LLA) descartó haber tenido alguna vez un cruce directo con Sánchez. “Si ni siquiera me lo he cruzado nunca. Lo que digo, dado que se dedica a hablar de mí, lo único que hago es exponerle que las cosas que él propone no están en favor de de los españoles, están en contra de los españoles. Le muestro la incoherencia y la inconsistencia de sus planteos, de él y de su gente, que además manda a sus ministros agredirme, es una cosa nunca vista. Que los ministros salgan en manada a agredirme, debe ser porque son demasiado poco, intelectualmente poco como humanos, que tenían que salir todos juntos a pegarle a uno solo”, agregó.

El presidente Javier Milei junto Santiago Abascal, titular del partido Vox de España

Las diferencias entre ambos dirigentes quedaron expuestas hace dos semanas cuando el Gobierno emitió un duro comunicado contra Sánchez tras los polémicos dichos de su ministro de Transporte, Óscar Puente, quien acusó a Milei de “ingerir sustancias”. El exabrupto del funcionario fue durante un acto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

“Pedro Sánchez ha puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España; ha puesto en riesgo a las mujeres españolas permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física; y ha puesto en peligro a la clase media con sus políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte”, sostuvo el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, en un tono confrontativo y dirigido en particular al jefe de Estado de ese país.

Si bien al día siguiente el gobierno español respondió con un texto con el que intentó calmar las aguas y en el que aseguró que el escrito difundido por la Casa Rosada “no se corresponde con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”, la tensión se extendió en el tiempo y se amplificó con la llegada de Milei a territorio europeo para la presentación en Madrid de su libro “El camino del libertario”.

Los carteles en contra de Milei y otros líderes mundiales en España Agencia AFP - AFP

“Sánchez, quien todavía nunca me felicitó por haber sido electo presidente con catorce millones y medio de votos, con el 56% de los votos. Lo digo porque me critican si soy o no democrático, he sacado más del doble de votos que ellos”, remarcó el titular del Ejecutivo nacional cuando le preguntaron por los cuestionamientos recientes que recibió de parte de su colega, quien este sábado brindó un fuerte discurso durante un encuentro en Barcelona en el que se refirió a la presencia de Milei en un evento del partido de ultraderecha Vox

“En España se está reuniendo la internacional ultraderechista. Porque esta corriente de fondo que estamos viendo, de negación de la ciencia, de los derechos de las mujeres, de equiparar la justicia social con una aberración, según ha dicho el presidente de la Argentina aquí en Madrid, como uno de los líderes principales de la internacional ultraderechista”, sostuvo.

Ante la mención, el fundador de LLA consideró que las apreciaciones del líder ibérico son “muy de la izquierda” y que constituyen parte del mecanismo que ese sector tiene para “atacar”. “Suelen usar dos falacias. Una es la falacia del hombre de paja y otra es la falacia ad hominem. La falacia del hombre de paja es que dicen que vos dijiste algo y te atacan por eso que supuestamente dijiste. Eso lo hacen con mucha regularidad. Entonces dicen que vos decís algo y a partir de eso te critican. Después, está la construcción de la ad hominem de descalificarte porque no sé, dicen el amor es lindo y el odio es malo. Entonces nosotros somos el odio y ellos el amor”, concluyó.

