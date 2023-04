Isabel Díaz Ayuso dio detalles de su encuentro con Rodríguez Larreta: “Le pedí no caer errores donde la derecha siempre acaba fragmentada”

escuchar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, la española Isabel Díaz Ayuso, se refirió hoy a su reciente encuentro con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y reveló un pedido que le hizo al funcionario. “No hay que cometer errores de otros países muchas veces la derecha se fragmenta y pierde la elección”, señaló.

En diálogo con LN+, Díaz ayuso brindó detalles de su encuentro días atrás con Rodríguez Larreta en Madrid, el cual definió como “casual”. Y en relación a ello detalló: “Quise aprovechar la ocasión para verlo y charlar acerca de la situación política tanto de la Argentina como de España y qué futuro a corto plazo tenemos los dos en cuanto a las elecciones”.

Díaz Ayuso: "Le pedí a Horacio por la unidad"

En ese sentido, en diálogo con Feinmann y Pablo Rossi, Díaz Ayuso contó que compartieron con el jefe de Gobierno porteño “consejos mutuos” en medio del contexto electoral que afrontan los dos países. “Sobre todo lo que tengo claro es que las democracias tenemos que apoyarnos y tenemos que involucrarnos en ellas cuando nos va bien y cuando nos va mal”, aclaró.

“Por eso siempre he pensando que tengo un compromiso con ellas y en este caso una de las cuestiones donde sí le pedí, sobre todo, a Horacio [Rodríguez Larreta] que me escuchara es en cuanto a la unidad para que no volvamos a caer en los errores de campañas políticas, en otros lugares donde la derecha siempre acaba fragmentada”, precisó.

“Ahora mismo el continente tiene una oportunidad de recuperar el brillo con la Argentina y que no sigamos con ese proceso de retroceso”, destacó Díaz Ayuso.

Estuve conversando con @IdiazAyuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre el futuro de España y Argentina. Tenemos sintonía y estamos de acuerdo en algo muy importante: el progreso se construye sin prejuicios, con las ideas y con la fuerza de nuestras convicciones. pic.twitter.com/iJpKco530Q — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) April 9, 2023

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño también destacó días atrás el encuentro con Díaz Ayuso. “Estuve conversando con la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre el futuro de España y Argentina. Tenemos sintonía y estamos de acuerdo en algo muy importante: el progreso se construye sin prejuicios, con las ideas y con la fuerza de nuestras convicciones”, expresó Rodríguez Larreta por Twitter tras su arribo de España este lunes.

En otro tramo de la entrevista, Díaz Ayuso apuntó duramente contra el gobierno de Pedro Sánchez a quien acusó de haber pactado con “comunistas, nacionalistas y la banda terrorista ETA”.

“Dijo que nunca pactaría con ellos, pero llegó al poder introduciendo a Podemos en el seno de Gobierno”, señaló Díaz Ayuso. “El populismo, que es todo el gobierno, que lo ha impregnado todo”, denunció la funcionaria madrileña.

“En definitiva es lo mismo que sucede en la Argentina. Usan las mismas palabras, con la diferencia que es un proceso que va más rápido”, advirtió Díaz Ayuso. Y al respecto concluyó: “Muchísimos argentinos nos lo dicen siempre en España: ‘yo ya perdí un país, no quiero perder otro, hágannos caso venimos del futuro’. La labor que tenemos en Madrid es recordar esto”.

