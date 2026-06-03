Sturzenegger cruzó a Kicillof por rechazar los cambios en la VTV: “Lo multarán a él en las elecciones”

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, redobló este miércoles las críticas de La Libertad Avanza (LLA) contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, al cuestionar el rechazo del mandatario provincial a los cambios implementados por la administración nacional en la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

“¿Dice Kicillof que va a multar a los conductores bonaerenses? Si es así, creo que será al revés: serán los conductores los que lo multen a él en las elecciones del año que viene. De manual: todo gobierno peronista siempre está del lado de la casta y no de la gente.”, expresó Sturnegger desde sus redes sociales.

El posteo de Sturzenegger

La provincia de Buenos Aires es una de las jurisdicciones que rechazó los cambios en la VTV implementados por la Casa Rosada y que establecen la puesta en marcha de un nuevo sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) llevado a cabo por talleres privados, para que no sea solo un trámite de los Estados provinciales.

El ministro de Transporte bonaerense, Matín Marinucci, volvió a rechazar en las últimas horas los cambios dispuestos por el Gobierno nacional. “La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales”, afirmó, según consignó el medio bonaerense Norte Online.

VTV (Verificación Técnica Vehicular) GCBA

Sturzenegger sostuvo que “se intenta llevar la discusión hacia la seguridad vial porque no se puede defender el verdadero problema: el monopolio. La revisión técnica obligatoria sigue existiendo. Nadie la eliminó. La Ley Nacional de Tránsito sigue exigiendo que los vehículos sean inspeccionados. Lo que terminamos fue con el privilegio de que esa inspección sólo pudiera hacerse en los talleres que el poder político decide habilitar”, añadió.

Y afirmó que “no deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos”.

Choque político

No fue el único ataque desde el seno libertario a Kicillof. Más temprano, el ministro de Economía, Luis Caputo, había mantenido un fuerte entredicho con el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, por una frase contra el gobernador bonaerense.

El comentario del funcionario que responde a Javier Milei tuvo lugar el martes último en el Cambras Business Day, donde dijo: “Puede haber un shock externo, puede haber una guerra mundial o una invasión extraterrestre, que Kicillof no va a ser presidente nunca en su vida en la Argentina”.