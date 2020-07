Un abogado del intendente Mario Ishiii se presentó en una fiscalía para notificarse de la imputación para el jefe comunal Fuente: Archivo

Después de sus polémicas declaraciones ante empleados municipales donde afirmó "yo los tengo que cubrir cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, no se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Delitos Complejos de San Martín y, por medio de su abogado defensor, quedó notificado de la imputación de encubrimiento agravado.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La causa está a cargo del fiscal Miguel Ángel Vieira Miño. En representación de Ishii se acercó a la fiscalía el abogado Oscar Paoletti y entregó un escrito por el cual el jefe comunal se ponía a disposición de la Justicia y adelantaba que iba a hacer uso de los derechos que le otorga el artículo 162 del Código Procesal Penal bonaerense de ser citado para dar su versión de los hechos.

"El imputado puede declarar o presentar un escrito", explicaron fuentes judiciales. Según el artículo 277 del Código Penal, el delito de encubrimiento tiene prevista una pena de entre seis meses y tres años de cárcel, pero si el condenado es un funcionario público la condena puede agravarse al "doble de su mínimo y máximo".

"Ese día [el momento de las polémicas declaraciones], el personal que maneja las ambulancias hizo un paro de actividades sin aviso previo, en medio de lo que sufrimos con esta maldita pandemia [por el Covid-19]. En ese contexto, el intendente hizo una mala expresión de lo que fue. En José C. Paz no hay causas de drogas [sic]. [el intendente] Es una persona vehemente, impulsiva. Él [por Ishii] se puso a la cabeza del tema de salud, desplazó a mucha gente del lugar. Es un hombre de acción, no toma alcohol y no fuma. Aparentemente, hubo un tema de medicamentos, pero es una mala expresión de un día como la podemos tener todo el mundo", sostuvo el abogado Paoletti en la puerta de la fiscalía.