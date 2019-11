El periodista peruano hizo un crítico análisis en relación a la crisis de Bolivia Crédito: YouTube

13 de noviembre de 2019 • 12:35

El programa de Jaime Bayly del martes a la noche giró en torno a la crisis de Bolivia. El periodista peruano radicado en Miami empezó diciendo que "América del Sur sigue convulsionada" y luego dio su opinión sobre los hechos ocurridos especialmente en la última semana.

Dijo que "el sábado Bolivia era una dictadura chavista y ha vuelto a ser una democracia" y saludó a Jeanine Áñez, que se autoproclamó presidenta ayer por la noche. Agregó que para él es fundamental que se convoque a elecciones lo antes posible, preferentemente, en un mes y medio.

Bayly hizo un repaso por la carrera del mandatario, hoy refugiado en México. Recordó sus inicios en 2002 y calificó de fraude las elecciones del 20 de octubre, en la que se impuso Evo Morales en primera vuelta. Al hacer un análisis de la renuncia del presidente, sostuvo hubo una "rebelión legítima del pueblo, que estaba harto de los abusos y fraudes".

El periodista también se refirió a los hechos vandálicos que sufrió Morales en su casa. "Él ha saqueado a Bolivia durante 13 años y nueve meses", dijo tajante. Al respecto sostuvo que no solo "se compró el avioncito de 38 millones dólares, sino que se mandó a construir un museo con su nombre y se gastó casi 8 millones de dólares".

Agregó que Evo Morales era una " mascota del chavismo" y que " remover de su cargo a un dictador no puede ser nunca un golpe, es un movimiento a favor de la libertad y de la democracia". Sobre su llegada a México, dijo con ironía: "Yo le ofrecería asilo carcelario a Evo Morales, un asilo en una penitenciaría, porque es el socio de 'El Chapo' Guzmán y se aprovechó de tener todo el poder inmoderado en Bolivia para convertirse en el jefe de un poderoso cartel de narcotráfico que hacía pingües negocios con narcotraficantes mexicanos durante casi 14 años".

Luego se dedicó a hacer fuertes acusaciones en relación a las federaciones cocacoleras de Chapare, donde según el periodista, hay laboratorios construidos por Morales donde se vende cocaína a los mexicanos, "principalmente al cártel de Sinaloa". Detalló: "El 94% de toda la coca que se sembraba, se procesaba y convertía en cocaína ahí mismo".

"Aquí no está en juego el hecho de que sea indígena", dijo: "Ser indígena no te autoriza ser dictador, ser indígena no te autoriza a burlar la voluntad popular y perpetrar fraudes electorales, ser indígena tampoco te autoriza a violar la constitución".

Cerró diciendo que Evo debería haberse quedado en Bolivia y enfrentado a la justicia: "Si él no era un dictador, si no había hecho fraude, si era inocente se podría haber quedado. Ha escapado porque sabía bien que tenía rabo de paja o rabo de coca".