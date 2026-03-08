Piden procesar a un empresario de medios por haber extorsionado a Lilia Lemoine con fotos íntimas

Avanza la causa contra dos empresarios de medios por extorsionar a la diputada nacional Lilia Lemoine con la difusión de fotos íntimas a fin de conseguir pauta oficial. Esta semana, el fiscal federal que interviene en la causa pidió que se revoque la falta de mérito dictada por la jueza Vanesa Peluffo y se avance con los procesamientos correspondientes.

Lilia Lemoine

La investigación -que se inició el 17 de febrero de 2025 con una denuncia presentada por la legisladora de La Libertad Avanza (LLA)- tramita en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7 a cargo de Gómez Barbella. Según consta en el expediente judicial, Mario Rubén Casalongue, director de la agencia de noticias Nova, y Ulises Catriel Cuenca, coordinador de ese mismo medio, habrían ejercido violencia de género digital contra Lemoine y otras dos damnificadas: las referentes libertarias Lucía Palavecino y Marilú Medina.

De acuerdo a la declaración de la diputada nacional, Casalongue le había pedido ayuda para que su portal de noticias recibiera pauta oficial del gobierno de Javier Milei. Le ofreció, además, participar en su canal de streaming, invitación que Lemoine habría rechazado. Ante esta situación y la falta de colaboración para el envío de fondos por publicidad, el empresario comenzó a difundir imágenes íntimas de la legisladora nacional en su portal de noticias y en el sitio web www.minutonacional.com.

La diputada nacional Lilia Lemoine denunció a un empresario de medios por difundir imágenes íntimas en su portal de noticias Soledad Aznarez

En ambas plataformas, el empresario habría compartido imágenes originales y fotomontajes íntimos tanto de Lemoine como de Palavecino, a quien el empresario también había solicitado ayuda para conseguir pauta oficial, según surge del expediente. Las publicaciones estaban acompañadas de titulares agraviantes en los que se refería a ambas mujeres con los motes “libertrola”, “trolibertaria” y “diputrola”.

Casalongue también había llegado a compartir una imagen de Medina en ropa interior, tomada cuando la influencer oficialista y cronista del canal de streaming Carajo -de Daniel Parisini, alias Gordo Dan- todavía era menor de edad.

“El tipo (Casalongue) empieza a molestar a mujeres de mi entorno porque no lo ayudamos a conseguir pauta y no acepté salir en sus medios, porque me lo pide a mí, se lo pide a Lu Palavecino y ninguna de las dos lo ayudó, entonces en septiembre publicó la primera noticia en contra de Marilú”, relató Lemoine ante la Justicia.

Lemoine, durante un descanso en sus vacaciones de verano

Los hechos denunciados ocurrieron entre el 27 de enero y el 14 de febrero de 2025. Según determinó la investigación judicial, el imputado obtuvo las fotografías privadas de las denunciantes por phishing o robo de celulares de sus exparejas.

Marilú Medina junto a Lilia Lemoine, quienes denunciaron que las extorsionaron con fotos íntimas para recibir pauta oficial X (exTwitter)

“[Casalongue] me confesó en un chat de Whatsapp que había escrito cosas malas de mí para poder juntarse conmigo, es constante que publique cosas en sus medios para lograr lo que quiere”, agregó la diputada nacional.

Cuenca, por su lado, está siendo investigado por replicar en lapostaldemardelplata.com -portal periodístico del que es propietario- las publicaciones en las que Casalongue exponía las fotografías de Lemoine.

A raíz de la denuncia de las dirigentes de LLA, la jueza había ordenado, a fines de marzo pasado, la “inmediata baja, bloqueo y desindexación de las publicaciones” difamatorias, desnudos e imágenes privadas de las plataformas pertenecientes a Casalongue.

Ambos empresarios fueron citados a declarar, pero se negaron a hacerlo. En este contexto y a pesar del relato de las tres denunciantes -que coincidieron en que la difusión de imágenes comenzó tras un fallido intento por obtener pauta oficial-, la jueza terminó dictando la falta de mérito para los imputados. Argumentó que no fue posible determinar que los hechos denunciados se inscribieran en el delito de extorsión.

“No entiendo acreditado de momento que fueran intimidadas o amenazadas en su honor para obligarlas por sí o a través de terceros a la entrega de dinero en concepto de pauta publicitaria, requisito sine quo non para que se configure el delito de extorsión, en la modalidad del sine qua non chantaje“, explicó la jueza que interviene en la causa. Así lo citaba el fiscal Gómez Barbella en el escrito de apelación en que solicita se revoque la falta de mérito y se avance con el procesamiento de los dos empresarios.

Otra denuncia contra Casalongue

La investigación impulsada por Lemoine no es la primera causa por extorsión y difamación que enfrenta el director de la agencia de noticias Nova. Ya había sido denunciado por Fabiola Yañez, expareja de Alberto Fernández, por publicaciones agraviantes contra su persona.

La exprimera dama Fabiola Yañez había denunciado a Casalongue en 2020

Esa presentación judicial -patrocinada por el abogado Juan Pablo Fioribello- tramitaba en la fiscalía porteña N°12 a cargo de Daniela Dupuy. Casalongue había sido denunciado en abril de 2020 por discriminación, violencia de género, difusión de imágenes íntimas y hostigamiento digital contra la exprimera dama.

El empresario terminó reconociendo, un año más tarde, su culpabilidad en todos los hechos que se le imputaban y fue sentenciado a 25 días de prisión en suspenso y 50 horas de tareas comunitarias en una entidad de bien público. También se resolvió que debía participar de un taller sobre violencia de género del Inadi y sobre discriminación ante la Defensoría General.

Al momento de la denuncia de Yáñez, Casalongue ya acumulaba otra presentación judicial en su contra impulsada por la dirigente del MST Vilma Ripoll. La referente lo había denunciado en octubre de 2019 por “violencia mediática y simbólica” ante la fiscal porteña Genoveva Cardinali.