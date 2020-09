Jaime Durán Barba 14:52

Jaime Durán Barba considera que si las elecciones legislativas fueran en estos días "le iría mal al Frente de Todos". "A mi no me gusta ser militante ni fanático, pero en estos meses: ¿cuántas empresas se han ido de la Argentina? Un montón. ¿Cuánto capital hemos perdido? Un enorme capital".

En diálogo con Luis Majul, celebró que, "hace 3, 4 años Buenos Aires fue la ciudad en donde nacieron más unicornios, es decir, empresas que cotizan en la Bolsa en más de mil millones de dólares", y -contrastando con el escenario actual- dijo que muchas de estas compañías se han ido en medio de la cuarentena. "Que se vaya la inversión es malo".

"Es la libertad de trabajo y de acción la que permite que la gente progrese en China, en Camboya, en Silicon Valley, o en cualquier lado", evaluó Durán Barba. Para él, las políticas que lleva a cabo el Gobierno son "las que llevan a la pobreza, siempre".

Según recordó, en su juventud él militó para la izquierda, pero dejó de hacerlo "porque esas ideas no llevaban a nada bueno". "Estamos en el horno, hemos tenido problemas con cuanto país se asoma. Todo el mundo dice: ¿Qué pasó en la Argentina? No juzgo a la señora Fernández (por Cristina Kirchner), pero que el Senado remueva jueces que han juzgado o puedan juzgar a la presidenta del Senado es algo que en el extranjero no se entiende. Debería haber dado un paso al costado porque había un conflicto de intereses claro".

Más adelante, Luis Majul consideró que Alberto Fernández, Cristina y Máximo Kirchner "subieron al ring a Horacio Rodríguez Larreta". Sobre esto, el ecuatoriano advirtió que "lo más grave es que están subiendo al ring al pueblo argentino, no a Horacio". Entonces, explicó: "La gente se autonomizó y las manifestaciones y cacerolazos no dependen de que Horacio, Mauricio [Macri] o alguien los convoque, sino que se autoconvocan. Se hace inmanejable".

Elecciones en Estados Unidos

Durán Barba analizó las elecciones en Estados Unidos y, tras identificarse con el partido demócrata, destacó: "Esta va a ser la primera vez que los latinos seremos la primera minoría porque, en la votación, habrá más latinos que afroamericanos". En ese sentido, señaló que uno de los estados donde el voto latino tiene mayor fuerza es Florida, donde "aunque [Donald] Trump tiene actitudes odiosas, antilatinas y racistas" hay muchas personas de esta comunidad que apoyan la reelección del mandatario.

Según sostuvo, una de las razones por las que se da eso es por la gran cantidad de venezolanos que viven en el país norteamericano. "Llegaron como 100 mil venezolanos que, ante todo, odian a Maduro. Por más de que Trump diga cualquier cosa contra los latinos, es el más anti Maduro y entonces están con él. Pasa lo mismo con muchos cubanos que, ante todo, están en contra del régimen comunista de la isla y sienten que el derechismo de Trump es atractivo".

