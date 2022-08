Jaime Perczyk criticó a Horacio Rodríguez Larreta y a los docentes que hoy paran en todo el país: “Hoy en la Argentina debería haber clases”

Hoy, millones de alumnos y alumnas de todo el país no tienen clases luego de que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocara un paro nacional docente en rechazo a la condena a un dirigente sindical de Chubut. “Hoy en la Argentina debiera haber clases”, criticó el ministro de Educación nacional Jaime Perczyk.

“El paro es a una medida que está tomando la Justicia de Chubut. Tenemos un montón de discusiones de cosas que mejorar con la Ctera, pero hoy no hay un conflicto con el gobierno nacional. Insisto que hoy debiera haber clases”, destacó el funcionario de Alberto Fernández.

Perczyk también se mostró contrariado por la medida anunciada en las últimas horas por Horacio Rodríguez Larreta: los padres que no envíen a sus hijos a las instituciones educativas y perciban una asistencia social perderán el plan hasta que reviertan la situación. “Si sabemos que hay un chico o chica que no va a la escuela lo tenemo que ir a buscar. No es castigándolo que va a ir”, dijo el titular de Educación en diálogo con radio La Red.

Noticia en desarrollo