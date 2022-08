Horacio Rodríguez Larreta explicó cómo se realizará la quita de planes sociales a las familias que no manden a sus hijos a la escuela y pidió al Gobierno que se sume

Luego de que el Gobierno porteño anunciara ayer que le quitará los planes sociales a las familias que no envíen a sus hijos a educarse, Horacio Rodríguez Larreta enfatizó esta mañana que “no puede ser opcional que los chicos vayan o no a la escuela”. El funcionario explicó cómo se realizará la quita de esos beneficios a los habitantes de la Ciudad que no cumplan.

Primero, “vamos a redefinir el criterio de alumno regular” indicó Rodríguez Larreta. Hasta hoy, bastaba que el alumno solo estuviera matriculado para mantener esa condición, pero con esta modificación los chicos deberán cumplir una asistencia mínima del 85% de las clases bimestralmente.

Horacio Rodríguez Larreta anunció la Nueva Medida para Garantizar el Derecho a la Educación GCBA

La ciudad de Buenos Aires cuenta con el programa Ciudadanía Porteña que actualmente asite a más de 40.000 hogares en situación de pobreza con una transferencia directa para la compra de útiles escolares y alimentos. “Los padres de poco más de 23 mil de esos hogares deberán cumplir con enviar a los chicos a la escuela”, explicó Rodríguez Larreta.

Cada dos o tres meses la Ciudad controlará que esos alumnos cursen, bajo el nuevo criterio de alumno regular, como corresponde. “Cuando detectemos que hay alumnos que no asisten a clase, se hablará con los padres mediante la escuela. Si el chico no regresa a la institución, queda suspendido el beneficio”, agregó el funcionario. En caso de que el estudiante se reincorpore entonces se le vuelve a abonar el plan social, sumó Rodríguez Larreta.

La ministra de Desarrollo Social, María Migliore, explicó que ante la detección de esa irregularidad en la asistencia a clases, habrá asistentes sociales que se pondrán en contacto con cada una de las familias con el objetivo de analizar que es lo que está ocurriendo e intentar brindar una solución.

Rodríguez Larreta destacó que “la ayuda del Estado tiene que ser un puente, los chicos tienen que estar en la escuela y la política social tiene que promoverlo”. “Convoco al Gobierno nacional que lo analice y tome una medida similar con los planes sociales . Lo importante es hacerla cumplir, hay que seguirlos días por día” , agregó.

“Muchos de los planes tienen contemplada la obligatoriedad de mandar los chicos a la escuela. Estamos hablando de cómo se hace cumplir. Queda claro que no alcanza con presentar un certificado anual de alumno regular porque eso de ninguna manera te garantiza que los chicos estén yendo a la escuela, que es lo que necesitamos”, volvió a decir el mandatario de la ciudad.

Alto ausentismo

Según los datos proporcionados por el jefe de Gobierno porteño y la ministra de Educación Soledad Acuña, el 30% de los alumnos tuvo más de cinco faltas en el último mes . “Esto no puede seguir pasando, cada día cuenta en la educación de los chicos”, dijo Rodríguez Larreta.

“Este porcentaje lo pudimos comprobar con un sistema de presentismo en línea que tenemos desde este año. Es un fenómeno que venimos analizando desde antes de la pandemia y que es regional”, sumó Acuña en la conferencia de prensa.

La ministra indicó que cuando un niño o una niña no pueda garantizar la regularidad del 85% de presentismo por bimestre cada una de las escuelas tiene que realizar un plan de compensación de esos aprendizaje ya sea por la vía extra, para que el alumno o alumna asista a las clases de los sábados, ejemplificó.

Críticas a Alberto Fernández

Rodríguez Larreta también se refirió al contexto económico que atraviesa el país: “Estamos con la inflación más alta de la Argentina en prácticamente 30 años. La gente no llega al fin de la semana, los precios cambian todos los días, los comerciantes dudas en vender porque no saben a qué precio van a reponer”.

El funcionario porteño habló de “una enorme incertidumbre”. “Lo esperanzador es que vimos países que estaban en situaciones similares y lograron salir adelante. Se necesita un plan integral que muestre cómo la Argentina va a volver a crecer, dónde va a generar trabajo. Eso va a generar más ofertas, vamos a exportar más y generaremos las divisas necesarias para no estar corriendo atrás del dólar”, agregó.

“No hay un plan productivo que aumente justamente la oferta de bienes y servicios y esta es una de las consecuencias más nocivas”, reclamó uno de los referentes de la oposición.

“Tenemos un presidente que se jactaba de no tener un plan económico como si eso fuera una cosa buena cuando justamente necesitamos en la Argentina previsibilidad”, criticó Rodríguez Larreta a Alberto Fernández. Y prosiguió: “Ponen un ministro de economía y se va a las tres semanas. Luego, un ministro de producción que dura cinco. Eso no es un plan”.