Javier Milei: “A los liberales les resultará bastante incómodo votar a Juntos por el Cambio”

Como las celebrities, Javier Milei tiene su ángulo preferido para las fotos. “Picadito desde arriba”, repiten sus colaboradores. Tras conseguir el 13,6% de los votos en las PASO de la ciudad de Buenos Aires, el economista confía en continuar mirando alto: dice que peleará para quedarse con los votos de Ricardo López Murphy, con el objetivo de llevar a la práctica el liberalismo, al que define como “la maquina de la prosperidad” .

En una entrevista con LA NACION, el economista se define “filosóficamente” como “anarco-capitalista”, pero aclara: “Como en la vida real tengo los pies sobre la tierra, soy minarquista”. En sus discursos habla de teoría, nombra a Hegel, Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Adam Smith, pero acude a otro manual a la hora de disparar contra “los socialistas”, un conglomerado que en su mente va más allá de los límites convencionales: “Los socialistas de malos modales, el kirchnerismo, y el socialismo cool, las palomas de Cambiemos”.

–¿Cómo recibió los resultados de las elecciones?

–Es el veredicto de mercado y estamos felices de que el 25% de los porteños se hayan inclinado por las ideas de la libertad, hoy son la segunda fuerza.

–¿Está sumando los votos de Ricardo López Murphy?

–Nosotros hablamos de votos del liberalismo.

–¿Van a poder captar esos votos en las generales?

–Me parece que a los liberales les resultaría bastante incómodo votar a Juntos por el Cambio. Si mirás los primeros diez lugares de la lista y nueve tienen afinidad con la izquierda , está claro que la solución no pasa por un espacio que en el fondo se trata de mostrar tibio pero no son ni más ni menos que kirchneristas de buenos modales . Chatean con kirchneristas, hablan con kirchneristas, tienen amigos kirchneristas y cuando tuvieron que votar votaron igual que los kirchneristas. Aquellos liberales que estén comprometidos a acompañar expresiones liberales casi que no tendrían ni que dudar de que el verdadero liberalismo esta en La Libertad Avanza.

–Pero Horacio Rodríguez Larreta dijo que ellos son los únicos que pueden ponerle freno al kirchnerismo

–Eso a los liberales debería molestarles bastante, porque es una posición muy totalitaria, implica la negación de que hay otras expresiones que no es la que él lidera. Eso es alimentar la grieta de la cual muchos políticos que viven de la política se benefician. La realidad es que yo me pregunto: ¿eso es una verdadera oposición? ¿De quién es la ley de alquileres, la ley de góndolas, de teletrabajo, del impuesto a la renta financiera? ¿Quién dijo que iba a ir a buscar a los que violaron la cuarentena casa por casa, puso un 911 para delatar a los vecinos que no la cumplían e invitaba a los encargados de edificio a denunciar? ¿Quién es que ha subido tanto los impuestos y además ha endeudado la ciudad de manera descomunal? ¿Dónde está la diferencia? ¿Por qué no miramos un discurso de Chávez y los comparamos con las cosas que dicen [María Eugenia] Vidal y Larreta?

–¿Cree que son similares a Hugo Chávez?

–Si les das un discurso de Chavéz y no les decís que es de Chávez, te lo firman sin problema porque no tienen la claridad conceptual en términos ideológicos y en el fondo lo que no se dan cuenta es que esa negación conduce al socialismo, cualquier solución intermedia siempre tiende a más socialismo . Vas a ir al mismo lugar, la única diferencia es la velocidad. El socialismo duro, de malos modales, el kirchnerismo, te va a llevar más rápido a Venezuela. El socialismo de buenos modales, de Vidal y Larreta, te va a llevar al mismo lugar pero más lento.

–¿Cómo piensa actuar en el Congreso, un lugar donde se necesitan acuerdos?

– Yo no tengo ni que dialogar ni que acordar nada con inmorales porque mi planteo de la política es un planteo moral . No te voy a subir los impuestos, no voy a ir contra tu libertad, propiedad. Esto que parece tan básico, ni el socialismo de malos modales/kirchnerismo ni el socialismo cool, digamos, las palomas de Cambiemos, ninguno te lo puede asegurar. Todos han subido impuestos, han violado la propiedad y la libertad.

–Pero a la hora de pasar una ley propia van a necesitar sus votos.

– No me importa, porque yo voy a hacer un planteo moral . Voy a presentar una reforma financiera que termine con el Banco Central. Si vos no la querés, explicale a la sociedad por qué le querés robar cinco puntos del PBI con el impuesto inflacionario. Yo voy a hacer una discusión de índole moral y esa discusión va a servir para saber quiénes son los corruptos, delincuentes, que quieren vivir del fruto de trabajo ajeno y los que estamos a favor de la libertad, del merito de ser responsable de tu propio futuro. Quiénes son los inmorales y quienes somos los que trabajamos por el bien del país.

–¿Por qué cree que obtuvieron mayor apoyo en los barrios del sur y menos en los del norte de la Ciudad?

–No me sorprendió. Una de las decisiones que hubo que tomar en un momento era a donde teníamos que caminar y yo dije que quería caminar en el sur, porque el liberalismo nació para liberar a los oprimidos del yugo de los monarcas tiranos. La Argentina, con una democracia que claramente esta fallida, donde el Presidente se convirtió en un tirano, el Congreso en una oligarquía y la Justicia no les está poniendo límites, justamente el lugar era ir a rescatar a los que ya no tienen a donde más caerse. El liberalismo es la máquina de sacar gente de la pobreza, es la maquina de la prosperidad.

–De acá a noviembre, ¿cómo creen que pueden crecer?

–Vamos a explicarles a los liberales que al socialismo duro se lo saca con liberalismo y no con socialismo cool.

–Mauricio Macri se definió como un liberal el domingo

–El hace esa definición. Si lo tengo que evaluar por lo que hizo durante su gobierno, fue socialista. Durán Barba decía que Macri era el nuevo socialismo y Marcos Peña se jactaba de que Juntos por el Cambio era socialista y popular. Yo creo que él tiene una visión y cuando llegó al gobierno quedó sometido a la lógica de Durán Barba que ya había hecho este desastre en Ecuador. Sumado a una alianza con socialistas, porque en el fondo los radicales son socialistas y la Coalición Cívica también. Quedo encorsetado en un formato que no le permitió moverse. Ese formato que lo llevó al fracaso son justamente el ala dialoguista, las palomas que quieren hacer un acuerdo con los kirchneristas para asegurar la gobernabilidad. Los únicos que evidentemente los queremos sacar a los kirchneristas somos los liberales, por eso nosotros llamamos a que nos unamos todos los liberales detrás de una fuerza liberal con una lista liberal. ¿Sabes que lindo sería dejar tercero a los kirchneristas?

–¿Por qué fueron con partidos separados en la provincia con José Luis Espert?

–El problema es que el tipo de alianza que hizo José Luis es distinta del tipo de alianza que hicimos nosotros en Capital, entonces por una cuestión de profilaxis no podíamos estar juntos.

–¿No podían ir con la misma alianza en dos distritos distintos?

–No podíamos hacer campaña juntos porque había gente de mi armado que competía con él en la provincia y gente del armado de él que competía conmigo. De hecho en el reportaje de ayer, le di un rol central a este renacer de las ideas de la libertad a lo hecho por Espert durante el 2019, mas claro échale agua. En el momento de estar en el Congreso obviamente estoy más cerca de Espert que cualquiera de los otros. La diferencia que puedo tener con Espert la gente ni siquiera lo percibe. Él es liberal clásico y yo en los hechos soy liberal minarquista, pero con el tamaño de Estado que tenés es como discutir en el vigésimo quinto lugar detrás de la coma, no se enteró nadie.

–¿Qué propuestas va a llevar al Congreso?

–La ley de reforma de administración financiera del Estado y eso te abre otros proyectos, por ejemplo la opcionalidad en el cobro de las dietas.

–¿La va a cobrar?

–Yo no, quiero renunciar a mi dieta, pero hoy no se puede hacer.

–¿A quién se la donaría?

–Si la dono estaría haciendo caridad con el dinero ajeno, eso es la justicia social y eso es lo que no me gusta. En la transición lo que voy a hacer es sortearla entre aquellos que lo quieran para que no haya lugar a dudas de nada.

–¿Qué otro proyecto propondría?

–Eliminar la obra pública yendo a un sistema de iniciativa privada a la chilena para que no pueda haber corrupción. Impulsar la ley de reforma financiera para pasar a una banca libre y después poder eliminar el banco central. Eso te abriría las puertas para lo que tiene que ver con el sistema de coparticipación. La constitución original de Alberdi no tenía la coparticipación, tiene un problema que es la correspondencia fiscal entre el que gasta y el que paga.

–¿Cómo lo solucionaría?

–Hay que eliminar el sistema de coparticipación. Que cada uno se financie lo que quiere gastar.

–¿Cómo van a evitar convertirse en la “casta política” que odian?

–Cada uno dará testimonio con sus acciones. Con lo que estoy presentando nosotros justamente venimos a barrer con la casta política. Los políticos te piden que le des el poder y después lo usan en contra tuyo. Nosotros estamos pidiendo que nos ayuden a entrar dentro del sistema para sacarle el poder a los corruptos y devolvérselo a la gente

–Pero es difícil saber cómo van a actuar una vez que tengan el poder

–La gente puede cambiar. Eso depende de qué lugar ocupa la libertad en tu vida. Para nosotros ocupa un rol central y no necesitamos del poder para alcanzar nuestros logros personales. Muchos de los políticos necesitan el poder para conseguir lo que no conseguirían por sus propios medios. Yo para alcanzar mis objetivos no necesito utilizar el aparato represivo del Estado. Muchos de la casta si no tuvieran el aparato no podrían sostener ni sus niveles de vida ni muchas de las cosas que compran por tener el poder.

Cuando sale de la entrevista a Milei le piden selfies. “Voy a empezar a cobrarlas”, bromea alguien de su equipo. Cuando llegan a planta baja se repite la escena. “Javier, Javier”, le grita el guardia del edificio. Él se acerca, baja un poco su cabeza y mira fijo. Picadito desde arriba, como una celebrity.