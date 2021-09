Según Javier Milei, “el kirchnerismo empieza a decir adiós”

El economista liberal Javier Milei obtuvo el 13,66% de los votos en la ciudad de Buenos Aires y llevó a su fuerza a imponerse como la tercera opción en este territorio porteño. Esta noche, participó de LN+, y opinó: “Hoy 25% de la población eligió una opción liberal y lo más interesante es que, si esas fuerzas convergen, el kirchnerismo queda en tercer lugar y empieza a decir adiós. Sería hermoso”.

La Libertad Avanza se impuso como la tercera más votada en la ciudad de Buenos Aires. “Es un excelente resultado para alguien que se inicia en la política y viniendo del sector privado, haciendo política por primera vez en su vida”, dijo el economista y tras ello se mostró cauto: “Pero los pies en la tierra”.

Milei apuntó contra el gobierno de Alberto Fernández y contra las medidas populistas, y lanzó: “Dicen que gobiernan para los pobres, pero los multiplican fenomenalmente”. En esta línea, ejemplificó: “Voy a dar dos datos violentos que les tienen que hacer hervir la sangre: la Argentina es un país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal es 70%, es decir, que el fisco te saca el alimento de 280 millones de seres humanos. Hay 5 millones de argentinos que no les alcanza para morfar si esto no te pone loco, ¿qué es lo que te va a movilizar? Estos tipos no lo hacen porque se benefician de la pobreza”.

En otro momento, sostuvo que el liberalismo “se creó para liberar al pueblo de los monarcas tiránicos”, y comparó las políticas de Fernández con las de una figura autoritaria. “Cuando mirás hoy la Argentina tiene todos los problemas de la república que se degenera. El parlamento es la aristocracia, pero puede derivar en oligarquía. El parlamento es la oligarquía: saca leyes que van en contra de los pobres”, criticó.

