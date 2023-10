escuchar

Luego de una semana sin exposición mediática, Javier Milei reapareció en la escena televisiva y después de haberse cruzado con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, habló de uno de los temas de los que poco había dicho hasta el momento: la Justicia y las causas judiciales que involucran a dirigentes de la política actual. En una extensa entrevista que se difundió este sábado por la noche, aseguró que La Libertad Avanza “es el único que trabaja por la independencia del Poder judicial”.

“Estamos pensando no solo en despolitizar la Justicia, sino reivindicar la carrera judicial. La idea es que nuestro ministro pueda operar en consonancia con la Corte Suprema para hacer las reformas que hagan independiente al Poder Judicial para que haya una república en serio”, sostuvo en su participación en La última cena, el nuevo programa de Alejandro Fantino, donde opinó también que “Juntos por el Cambio ya fracasó” en ese aspecto.

“Tuvieron la posibilidad y fracasaron. Al momento de votar, votan con el kirchnerismo, cuando se trata de cercenar derechos de la gente, están siempre juntos. El jueves, con una senadora que se les fue y otra más que aprobó, permitieron garantizar la impunidad a Cristina [Kirchner]”, ejemplificó.

Por esa misma razón, dijo, es que prefiere no opinar sobre las decisiones de las Justicia. ¿Cómo me voy a meter con los fallos de la Justicia? ¿Por qué no me meto? Porque pertenezco a otro poder y estoy aspirando a otro?“, preguntó.

Consultado respecto a los rumores que circulan respecto a que el abogado Mariano Cuneo Libarona podría ser la persona designada para ese cargo en caso de llegar a la Casa Rosada, el candidato presidencial evitó dar precisiones aunque admitió que, efectivamente, “podría ser él”.

A tres semanas de las elecciones generales, el diputado aseguró que tiene “los ministerios en las sombras” y actúan “como si ya estuvieran gobernando en este momento”. “Vemos lo que pasa y vamos recalibrando nuestro programa, hay reuniones de gabinete todas las semanas, actuamos como si estuviéramos in office, pero hay cosas que no podés cerrarlas hasta que no seas, entonces, a nosotros nos simplificaría mucho que esto termine el 22 de octubre”, expresó.

“Perdieron antes de empezar”

Encaminado en la carrera presidencial a partir de los buenos resultados de las primarias y, con una buena proyección de acuerdo a lo que indican las encuestadoras, Milei cuestionó que sus adversarios critican sus propuestas “con mucha deshonestidad intelectual” y acusó a Juntos por el Cambio (JxC) de ser el sector del cual provienen “las operaciones” en su contra y atribuyó ese accionar al desempeño electoral que - estimó- tendrá esa fuerza política.

“Las operaciones se desenmascaran rápidamente, la gran mayoría de las operaciones donde nos ensucian vienen de Juntos: nunca vi una campaña tan sucia como las que estoy viviendo, han pasado los límites del buen gusto. Pero si tienen que recurrir a esa herramientas es porque perdieron antes de empezar”, observó.

El libertario indicó que los números que manejan prevén un ballotage contra Sergio Massa porque “[Patricia] Bullrich está tercera, cómoda y cada vez peor. “Se derrite como un helado en el desierto de Sahara, pasa los días y vale menos”, indicó y, contrario a lo que sostiene la candidata del PRO, aseguró que “ellos no son el vehículo para terminar con el kirchnerismo”.

En ese contexto, Milei consideró que la mejor forma de alcanzar esa idea sería sumar voluntades entre ambas fuerzas opositoras. “Si aplicaríamos la lógica que aplicaron sistemáticamente y ellos quieren que se termine con el kirchnerismo, el voto mas útil que se puede tener, es que se corra Juntos por el Cambio y que vengan y nos acompañen a nosotros, así directamente le ganamos en primera vuelta”, sugirió.

Frente a un escenario que imagina alentador, el economista planteó que si finalmente las urnas lo acompañan, “se va a producir un reordenamiento político” porque “Juntos por el Cambio va a dejar de existir como existe hoy y el peronismo, también”.

LA NACION