El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Sergio Massa, Agustín Rossi, y la aspirante a vice de Javier Milei, Victoria Villarruel, continúan sacándose chispas desde el debate que protagonizaron días atrás en TN con miras a las elecciones del 22 de octubre. En las últimas horas, el funcionario de Alberto Fernández volvió a cuestionar a la abogada por haberse entrevistado con represores de la última dictadura militar y ella lo cruzó en las redes sociales.

“Parece que teníamos razón. Victoria Villarruel mintió en el debate. No se reunía con genocidas porque estaba escribiendo un libro, el objetivo era otro: reivindicar el terrorismo de estado”, tuiteó Rossi este sábado y citó una investigación periodística de El Destape en la cual se afirma que Villarruel se reunió con represores en la cárcel de Marcos Paz en 2016, después de publicar el libro para el que -ella argumentó- requería sus testimonios.

Sin embargo, momentos después la compañera de fórmula de Milei le respondió por la misma vía al funcionario y manifestó: “Entiendo que no les gustó que en el Debate barra el piso con Rossi, pero los zurdos parece que son unos viciosos”. Seguidamente, aclaró: “La edición corregida y ampliada de mi libro ‘Los llaman… jóvenes idealistas’ es de 2018. Y si, entrevisté militares y montoneros ¡Chocolate por la noticia!”.

En la publicación aparece una foto con la fecha de publicación de la reedición de su libro, que data efectivamente del año 2018.

Entiendo que no les gustó que en el Debate barra el piso con Rossi pero los zurdos parece que son unos viciosos. La edición corregida y ampliada de mi libro “Los llaman… jóvenes idealistas” es del 2018. Y si, entrevisté militares y montoneros. Chocolate por la noticia! pic.twitter.com/C7GwnUKsS9 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 30, 2023

Después, la abogada también comentó el posteo de Rossi y escribió: “Agustín, ¿no te alcanzó con el paseo en el debate que venís a buscar más? Qué goloso… acá tenés la edición ampliada del 2018 para vos, Ari y Franco… Aprovechen y cómprenlo, así aprenden algunas cositas”.

Agustín no te alcanzó con el paseo en el debate que venís a buscar más? Qué goloso… acá tenés la edición ampliada del 2018 para vos, Ari y Franco… aprovechen y cómprenlo así aprenden algunas cositas. pic.twitter.com/WF45IFiLQF — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 30, 2023

En el medio del ida y vuelta apareció la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, que también acusó a Villarruel de visitar genocidas. Entonces, esta última insistió en tono irónico: “Hola Gabriela, te recomiendo la edición revisada y ampliada de mi primer libro ‘Los llaman… jóvenes idealistas’ del 2018, así no quedas como una marmota. Saludos”.

Hola Gabriela, te recomiendo la edición revisada y ampliada de mi primer libro “Los llaman… jóvenes idealistas” del 2018 así no quedás como una marmota. Slds pic.twitter.com/s2yfMoiyd0 — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 30, 2023

Más tarde, Rossi dio una entrevista en Radio 10 donde le consultaron sobre las expresiones utilizadas esta mañana por la candidata a vice de Milei en las redes sociales. “¿A usted le parece que fue así?”, le preguntaron en particular respecto de lo dicho por la abogada sobre su desempeño en el debate vicepresidencial. Entonces, el jefe de Gabinete contestó: “Me parece que está nerviosa, ¿no? Diría Néstor [Kirchner], ‘¡estás nerviosa Vicky!”.

Seguidamente, insistió en que “en el propio debate y con la investigación que han hecho colegas de El Destape ha quedado claramente demostrado que ella no va en busca de una reivindicación de las víctimas, sino que tiene una clara intención de reivindicar los años de la dictadura y que era mentira que se reunía con genocidas para hacer una investigación, porque se siguió reuniendo con genocidas después de publicar los libros. Entonces, la verdad es que les mintió a todos, no me mintió a mí, le mintió a todos los argentinos en el debate”.

Ante sus declaraciones, al candidato de Massa le remarcaron que Villarruel explicó que se siguió juntando con esas personas con motivo de la reedición de su libro, a lo que este respondió: “No le creo ni la primera ni la segunda. La verdad es que no le creo absolutamente nada. Creo que es una estrategia muy clara de intento de reivindicación de los siete años de dictadura”.

