Incendio al móvil de Cadena 3: Adepa repudió el ataque y pidió una investigación

Mientras se trataba la Ley Bases en el recinto del Senado, afuera del Congreso unos manifestantes prendieron fuego un móvil del periodista de Cadena 3, Orlando Morales, a quien también golpearon. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) repudió el ataque y pidió una investigación de los hechos.

En su cuenta de X, la entidad escribió: “Repudiamos el grave ataque incendiario contra el móvil de Cadena3 en las cercanías al Congreso de la Nación, por parte de manifestantes. El automóvil incendiado pertenecía al cronista Orlando Morales, a quién los agresores golpearon cuando intentaba subirse al vehículo”.

Además, la institución añadió: “Los manifestantes dieron vuelta al auto y comenzaron a prenderlo fuego. Estaba arriba del móvil, dije que lo quería sacar, me sacaron de un brazo, me tiraron al suelo, lo dieron vuelta y lo quemaron”, relató Morales. “Adepa insta a que se investigue lo sucedido y se sancione a los responsables del brutal ataque”, concluyó.

Cómo fue el ataque

Tal como publicó LA NACION, Morales contó el desgarrador hecho: “Hoy me tocó a mí y al móvil, aunque el móvil la empresa lo va a recuperar, pero no puede haber gente tan mala y malvada. Vos podés pensar de una forma y yo de otra, pero hay que dialogar, no actuar de esta forma. Esto hace muy mal y yo no le quiero desear un país así ni a mis hijos ni a los hijos de los argentinos”.

“Estemos en paz, en un país libre donde, piense lo que se piense, sea todo con respeto y no como estos tipos. Estando yo ahí me sacaron, me dieron vuelta el móvil y me lo quebraron. Desde 1992 que estoy en las calles de Buenos Aires, cubriendo de todo, y nunca me pasó lo de hoy. Me pasó a mí pero pudo haber sido con cualquiera”, continuó el periodista.

En las transmisiones por LN+ se puede ver cómo los que protestaban afuera del Congreso empujan el auto y lo incendian. El hecho ocurrió a 200 metros de la puerta de ingreso de los senadores.

El cronista Orlando Morales, del medio cordobés, fue agredido por el grupo de manifestantes que incendió el vehículo. “Estoy muy angustiado porque tengo dos hijos, uno de 11 y otro de nueve, y yo no quiero un país como este”, expresó en diálogo con los periodistas, llorando.

