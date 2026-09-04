Javier Milei anunció una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego en su cadena nacional de Malvinas

El presidente Javier Milei anunció este jueves la creación de una Base Naval en Tierra del Fuego como parte de una serie de iniciativas destinadas a profundizar el control sobre las actividades de explotación petrolíferas no autorizadas en la zona de las Islas Malvinas y extender, además, la “proyección geopolítica” de la Argentina.

“Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones”, destacó el mandatario.

El presidente Javier Milei en cadena nacional

En un discurso emitido por cadena nacional, Milei afirmó que esa base “convertirá” al país en el “polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina”.

“A su vez, estaré enviando al Congreso con carácter urgente un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Esta ley tendrá tres objetivos: primero, modificará la ley 26659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas”, añadió.

Al respecto, señaló que “los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado; y se dispondrá cuando corresponda la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales”, añadió.

El discurso completo de Javier Milei en cadena nacional sobre las islas Malvinas

Ese proyecto, además, establece la creación del Consejo de Seguridad Nacional, que definirá, dijo Milei, “una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación”.

“Por último, le pediremos al Congreso que le otorgue al Consejo, las facultades necesarias para que el Estado pueda responder con herramientas económicas y diplomáticas frente a actores estatales, o no estatales que amenacen nuestra seguridad nacional”, concluyó.