Javier Milei apuntó contra Pichetto y dijo que es un “ignorante en términos de economía”

En una entrevista con LN+, el presidente Javier Milei se refirió a las declaraciones del jefe del bloque Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien rechazó el veto a la ley de financiamiento a las universidades impulsado por el Gobierno. “Lo primero que podría decir de sus reflexiones es que es alguien verdaderamente ignorante en términos de economía”, consideró.

Y remarcó: “Lo que sucede es que Pichetto no es economista, no entiende del tema y habla de algo que no sabe, lo que es bastante irresponsable. Además, no entienden que yo soy liberal y están acostumbrados a los viejos planes heterodoxos que fijaban precios, salarios, tarifas, un conjunto de regulaciones de precios. Yo soy liberal, creo en los precios fijos. Deberían poder abrir un poquito más esas cabezas tan cerradas que tienen y ver el panorama”.

