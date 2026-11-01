Javier Milei asistió a la inauguración de un templo evangélico y pidió “convicción” para defender la libertad

El presidente Javier Milei asistió este sábado a la inauguración del nuevo templo de la Iglesia Evangélica Bautista Jesús es Rey, en Neuquén, en el marco del Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y, durante su discurso, reivindicó la defensa de “la vida, la libertad y la propiedad” y sostuvo que el compromiso con esos valores requiere “convicción” cuando el camino se vuelve “cuesta arriba”.

“Respetar los derechos a la vida, la libertad y la propiedad a rajatabla es justicia. Ese es nuestro norte. Pero este camino es arduo porque es sencillo decirlo, pero muy difícil hacerlo. Respetar estos derechos requiere perseverancia, paciencia y convicción aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba”, expresó ante los integrantes de la congregación.

Karina Milei y Martín Menem acompañaron al Presidente en el acto celebrado en el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas

“En la Argentina queremos construir un país fundado sobre la roca de la justicia, la responsabilidad y el esfuerzo, que aguante las tormentas que vengan”, afirmó. Luego, cuestionó las “promesas fáciles” y agradeció la tarea de la congregación en la formación en valores. “Una ciudadanía con fe es una ciudadanía justa, comprometida con construir un futuro mejor”, sostuvo.

La construcción del nuevo templo demandó 15 años y se financió sin préstamos bancarios ni fondos estatales

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participó el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, junto con legisladores nacionales y pastores de distintos puntos del país. Según informó la iglesia, asistieron más de 2500 miembros de su comunidad.

Durante el acto, Milei también destacó la trayectoria de casi 90 años de la congregación y su labor educativa, sanitaria y social. Jesús es Rey impulsó la fundación de más de diez iglesias en distintas regiones de la Argentina y en África, además de una escuela con más de 1700 alumnos y una clínica de consultorios externos con 30 especialidades.

Nadia Márquez consideró la visita presidencial un reconocimiento al trabajo social de las iglesias evangélicas

La ceremonia tuvo como anfitriones a Silvia Stekar y Hugo Márquez, a la pastora y senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez y a su esposo, Matías Riffo, junto con el cuerpo pastoral. La celebración, además, incluyó música en vivo.

La senadora destacó la presencia del Presidente y la consideró un reconocimiento al trabajo de la comunidad religiosa. “Las iglesias evangélicas cumplen una tarea fundamental, muchas veces silenciosa, acompañando a las familias, asistiendo a quienes más lo necesitan y brindando contención espiritual, esperanza y oportunidades a miles de personas”, manifestó.

Por su parte, Hugo Márquez, padre de la senadora, agradeció al mandatario por hacerse un lugar en su agenda para participar de la inauguración. “Les queremos regalar este auditorio para que amen más y sirvan más a Dios”, expresó ante la congregación.

Milei sostuvo que defender la vida, la libertad y la propiedad requiere convicción frente a las dificultades

La construcción del templo demandó 15 años y se financió con aportes voluntarios de sus integrantes, sin préstamos bancarios ni fondos estatales, de acuerdo con lo indicado por la institución. El edificio está ubicado en Juan Julián Lastra al 3100, frente a la Terminal de Ómnibus de Neuquén, y se encuentra entre los espacios religiosos de mayor capacidad de la Patagonia.

En su primera etapa, el auditorio habilitó 2500 localidades. Una segunda fase prevé incorporar otras 1500, hasta alcanzar una capacidad total de 4000 personas sentadas. Su diseño semicircular busca favorecer la cercanía entre los asistentes y el escenario principal.

El complejo cuenta además con dos salones de usos múltiples, con capacidad para 300 personas cada uno, y un sector denominado Punto de Encuentro.