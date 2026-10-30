Máximo Kirchner volvió a criticar el RIGI y cruzó a los gobernadores aliados: “Se ponen muy nerviosos”

Luego de que diversos gobernadores lo criticaran por su propuesta de auditar los proyectos presentados en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), el jefe de La Cámpora, Máximo Kirchner, defendió este viernes su postura y sostuvo que algunos mandatarios provinciales “se ponen muy nerviosos”.

“Acá nadie está cuestionando la producción de minerales, la producción de combustibles, sino el para qué y por qué. Y cuando esto se quiere discutir, se ponen todos muy nerviosos”, manifestó Kirchner durante el Foro de Agenda Ambiental Latinoamericana que se desarrolló en La Plata.

El diputado de Unión por la Patria (UxP) consideró que el RIGI permitió ventajas impositivas para que las empresas mineras y petroleras puedan llevarse al exterior “el litio, el oro, la plata, el gas y el petróleo”.

Kirchner, durante el evento ambientalista

“Las comunidades que están cerca de los yacimientos y las explotaciones ven mejorar su vida poco y nada. No hay médico, no hay pediatra, no hay un mamógrafo, muchas veces ni siquiera en un mundo como este llega la señal del teléfono o Internet, a pesar de las enormes y siderales sumas que estas compañías transnacionales sacan al ritmo que se les antoja, sin una mirada estratégica”, señaló Kirchner.

En ese marco, manifestó que se sorprendió de las críticas que lanzó un “gobernador peronista”, en referencia al catamarqueño Raúl Jalil, quien había calificado de “error” las apreciaciones del referente de La Cpampora durante una entrevista en Radio Mitre.

“Calculo que Milei les estaría diciendo ‘ladrones’, porque Milei dijo que si no se quería auditar la universidad pública era porque había robo. Pero parece que en la Argentina hay que auditar a la universidad pública, a las pensiones por discapacidad, a contarle las latas de tomate y los paquetes de polenta a los que no pueden comer, pero a las mineras y a las petroleras no, eso pone en riesgo el futuro del país”, arremetió.

Máximo Kirchner volvió a criticar el RIGI

“No está para el presidente actual ni para el gobernador de Catamarca en riesgo la gente cuando no tiene trabajo. Solamente el país está en riesgo cuando se quiere auditar un régimen de inversiones que poco tiene que ver con un régimen inteligente, práctico, pragmático a los intereses de la Argentina”, aseveró.

Karina y Javier Milei con el gobernador Raúl Jalil Catamarca

Y agregó: “Yo les quiero avisar a los gobernadores que respeto porque fueron elegidos por sus comprovincianas y comprovincianos que la economía argentina al mes que viene entra técnicamente en recesión. Después de tres años del gobierno de la derecha argentina, de un RIGI que iba a traer inversiones extranjeras como nunca se había visto, observamos que la inversión extranjera directa en nuestro país es la más baja de la serie desde que se mide”, concluyó.