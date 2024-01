escuchar

El presidente Javier Milei le respondió al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien le había reclamado en las últimas horas al Presidente una deuda de $9300 millones. El mandatario provincial lo pidió en medio de un paro policial que afecta a la provincia. El cese de actividades de las fuerzas de seguridad comenzó el sábado por la noche. Los uniformados le reclaman a Quintela que los reciba.

“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo Milei hoy en Radio Mitre, en relación a la situación de La Rioja.

Tal como publicó LA NACIÓN, desde la noche del jueves, la Policía de la provincia de La Rioja convocó a un paro de actividades en reclamo por una recomposición salarial. Ricardo Quintela atribuyó la situación a la política de ajuste del jefe de Estado, y señaló que por el ajuste fiscal y la inflación los sueldos no equipararon los aumentos.

En simultáneo con el reclamo, la administración riojana a principio de año suspendió la Fiesta Nacional de la Chaya que iba a realizarse en febrero por “la difícil situación económica y social que atraviesa el país”. La cantante Lali Espósito solo reaccionó con un tuit.

Al odio, las mentiras , la utilización y las fake news . ♥️ pic.twitter.com/IGhi1voYjd — Lali (@lalioficial) January 14, 2024

En otros aspectos, la provincia de La Rioja evalúa emitir cuasimoneda. Sobre esta posibilidad, Milei opinó que la Argentina dio muestras que puede suceder. “Que lo hagan si quieren, el propio mercado va a determinar que valor le asigna a sus propios gobernadores cuando quieran aceptar o no los billetes que ellos emiten. Van a tener inflación en las cuasimonedas pero no en pesos”, señaló.

