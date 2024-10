Javier Milei defendió el veto a la movilidad jubilatoria y al financiamiento universitario: “Estoy dispuesto a pagar todos los costos”

Escuchar

Desde el Palacio Libertad, y frente a funcionarios, economistas y representantes de entidades financieras y de organismos multilaterales, el presidente Javier Milei fue el encargado de cerrar el segundo día de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024, evento organizado por el Banco Central. En su discurso, el jefe de Estado defendió una vez más el veto del Ejecutivo a la movilidad jubilatoria y al financiamiento universitario. “Voy a resistir todo lo que tenga que resistir. Estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar”, dijo Milei, ponderando por sobre otras política el objetivo del déficit cero. En otro tramo de su alocución, y en medio del conflicto con las universidades, celebró el dictamen que habilitó a la Sigen a auditar a las casas de altos estudios. “Los chorros están en peligro”, advirtió.

Durante la segunda parte de su exposición, el mandatario insistió en que su Gobierno no va a abandonar el logro del déficit fiscal. “La ley que mandamos para el presupuesto parte de la base del déficit cero. Lo vamos a cumplir a rajatabla. Vamos a resistir todo lo que haya que resistir. Cuando hubo que poner lo que hubo que poner sobre la mesa, jugándosela por el equilibrio fiscal en causas sensibles, hicimos lo que teníamos que hacer, independientemente del impacto que eso podría tener en imagen. Yo no vine acá para cuidar mi imagen y hacer vida política. Vine a arreglar los problemas de la Argentina”, destacó Milei.

Y sentenció: “Estoy dispuesto a pagar todos los costos que tenga que pagar. Si le tengo que vetar a los jubilados, si le tengo que vetar a los farsantes que defienden sus curros a través de la figura de las universidades con grandes mentiras, lo voy a hacer. Mi compromiso con el equilibrio fiscal es inclaudicable”.

Más adelante, el mandatario se refirió en específico al conflicto con las universidades y aclaró: “En ningún momento se puso en duda las universidades públicas, el no arancelamiento. Pero no vamos a tolerar que nos quiebren el brazo y tampoco vamos a tolerar ese semejante daño sobre los argentinos por un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Afortunadamente hoy salió el dictamen y los vamos a poder auditar. Los chorros están en peligro”.

El Presidente Javier Milei participa de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2024 del Banco Central de la República Argentina. pic.twitter.com/axe8D5eDYg — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) October 15, 2024

En su discurso, que tuvo más de una hora de duración, Milei focalizó además en la herencia recibida, que plasmó a través de números. “Una de las cosas que nos rompía los ojos era lo que pasaba con la tasa de inflación durante el inicio del mes de diciembre. Cuando mirábamos la inflación de la primera semana, estaba en el 1%. Venía viajando a 3700%. Cuando tomaban las dos primeras semanas de diciembre, el ritmo ya venía al 1,2% diario. Se había acelerado. En términos anualizados era 7700%. La inflación del mes de diciembre en precios minoristas fue del 25,5%. En términos anualizados era del 17.000%. Estábamos al borde de un colapso”.

“Había elementos de las tres peores crisis de la historia de la Argentina. Teníamos un sobrante monetario que era el doble de la previa del Rodrigazo. Teníamos un problema adicional en el BCRA, que era la relación pasivo remunerado sobre base monetaria, que estaba en torno a cuatro veces. Es una situación peor a la previa de la hiperinflación. Si hubiésemos seguido por ese camino, terminábamos con saqueos a supermercados, una pobreza del 90% y una indigencia del 50%”, completó.

Dio, por último, alguna pista sobre el levantamiento del cepo. “¿Cuándo salgo del cepo? El tiempo es de Dios”, dijo en principio. Luego, sumó: “Cuando la inflación observada tienda a la inflación inducida, va a ir desapareciendo la inflación y el excedente monetario también. Allí convergerán los tipos de cambio, convergerá la tasa de inflación y conforme resuelvo los problemas de stocks y cuando se hace cero, se elimina la oferta de pesos, y puedo abrir el cepo aún sin dólares”.

