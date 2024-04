Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

Escuchar

00.35 Adorni anticipó que el Gobierno debe $12.000 millones de pauta oficial

El vocero presidencial informó este domingo que en los próximos días el Gobierno publicará un listado de los medios y agencias a los que se le adeuda pauta oficial y apuntó contra la gestión anterior.

“Otra de las herencias del gobierno anterior: en algunos días más estaremos publicando el listado detallado con todos los medios y agencias a los que se le adeuda pauta oficial: unos 12.000 millones de pesos impagos entre el año 2020 y 2023″, escribió en su cuenta de X.

00.00 | Argentina y Colombia ponen paños fríos tras los cruces entre Milei y Petro

Tras el álgido intercambio entre los presidentes Javier Milei y Gustavo Petro, que derivó en fuertes consecuencias diplomáticas, las cancillerías de Colombia y Argentina mantuvieron conversaciones para afianzar las relaciones entre ambos países y buscaron superar las diferencias.

Tras ello, se conoció que la canciller Diana Mondino visitará Colombia próximamente y que el Gobierno colombiano dejó sin efecto las medidas que había tomado en respuesta a los dichos de Javier Milei: dio indicaciones para que el embajador Camilo Romero regrese a Buenos Aires, al tiempo que concedió el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el Gobierno argentino en Bogotá. “Los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación”, expresaron en un comunicado conjunto.

“Las diásporas colombiana y argentina que residen en ambos países: estudiantes, trabajadores, empresarios y las familias, han construido esta relación y son su soporte principal. Ambos gobiernos seguiremos trabajando por el bienestar de estas poblaciones”, expresaron las respectivas cancillerías.

Y concluyeron: “A pocos días de cumplirse el 201° aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, la República Argentina y la República de Colombia ratifican la importancia de mantener buenas relaciones y sostienen su voluntad de estrechar los lazos que unen a ambos países”.

23.00 | La rutina de Javier Milei con sus “hijos de cuatro patas” en la Quinta de Olivos

Durante una entrevista con CNN, conversación entre Milei y Andrés Oppenheimer que será transmitida este domingo a las 22, el mandatario argentino ofreció detalles sobre el vínculo que mantiene con sus cinco mastines Conan, Murray, Milton, Roberto y Lucas, y el día a día de los canes en la residencia presidencial.

“Me levantó, me subo al carrito de golf y me voy a ver a mis hijitos de cuatro patas, que están en una parte de la Quinta [de Olivos]. Estoy con ellos una hora al día. Estoy con uno a la vez. No pueden estar juntos porque perdieron el hábito de manada durante la pandemia. Hay cinco caniles y cinco recreos”, precisó Milei.

Sobre sus personalidades, dijo: “Son muy distintos. Murray es muy cariñoso pero a la vez territorial. Conan luce muy tranquilo pero no hay que provocarlo. Milton, que en dos patas mide dos metres, le gusta estar solo con mujeres. No es ningún tonto. Robert es muy revoltoso. Y Lucas es muy cabrón”.

