Solo en Off: las gestiones secretas de Villarruel para ayudar al rabino del Presidente a conquistar a Lousteau

Mucho se habló de las dificultades del rabino Axel Wahnish, guía espiritual del presidente Javier Milei, en su intento de lograr la aprobación de su pliego como embajador en Israel por parte de la Comisión de Acuerdos del Senado.

A diferencia del resto de los embajadores políticos, cuyos pliegos fueron enviados a la Cámara alta y aprobados sin sobresaltos, Wahnish tuvo serias resistencias e hizo falta que el senador radical Martín Lousteau recibiera “garantías” para estampar su firma en el dictamen, que entonces sí quedó en condiciones de ser analizado en el recinto del Senado, probablemente la semana próxima.

Lo que se desconocía hasta ahora era la actividad diplomática subterránea de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien según testigos presenciales activó gestiones para conseguir la firma de Lousteau y la aprobación final del pliego del rabino por ajustados nueve votos contra ocho.

“Victoria trabajó mucho para que esto se diera, se movió muy bien”, comentan en los pasillos de la Cámara alta. Y aseguran que Villarruel persuadió a la canciller Diana Mondino de llegar al Senado para conversar con Lousteau y dar “garantías” en torno a la eventual decisión de trasladar la sede diplomática de Tel Aviv a Jerusalén.

De aquella reunión, Lousteau salió convencido de que la Argentina no haría nada para “complicar el reclamo soberano por Malvinas”, dado que, según su óptica inicial, trasladar la embajada a “territorio en disputa según la ONU” podía afectar los reclamos del país en los organismos internacionales. Villarruel, a quien cerca del Presidente aún miran con algo de desconfianza, dio un paso más para evitar el naufragio legislativo, al propiciar también la reunión a solas de Wahnish con Lousteau, otro de los señalados por el Gobierno a la hora de buscar responsables de traspiés legislativos, como el rechazo del Senado al mega-DNU.

Marginada de las reuniones de mesa chica del Presidente y con un perfil propio que no termina de convencer a varios mileístas puros, logró que Wahnish diera un paso, no decisivo pero necesario, para lograr su objetivo luego de una reunión en la que pasó no pocos cuestionamientos, no solo de Lousteau, sino, sobre todo, del bloque kirchnerista.

Grabois también tuvo su foto con un rabino amigo

Su larga barba llamó la atención en las fotos, posando junto al dirigente social Juan Grabois, ambos sonrientes y sin ocultar su cercanía.

Damián Karo, de él se trata, llegó hasta la Plaza de Mayo, como suele hacerlo cada año, para participar de la manifestación en repudio al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Como rabino reformista, Karo se saludó y marchó junto a Grabois, de indudable cercanía con el papa Francisco , y otros dirigentes cercanos, como Ofelia Fernández e Itai Hagman, ambos miembros del partido Patria Grande. Él mismo subió a sus redes la foto con Grabois, acompañado del clásico pedido de Memoria, Verdad y Justicia.

Karo, explicaron voces comunitarias, participa sin cargo oficial del Movimiento Reformista de judaísmo liberal y “tiene un compromiso social y político desde hace muchos años”, según un colega que lo conoce bien, con énfasis en la lucha contra la trata de personas.

Cerca de Grabois confirmaron que con Karo “se conocen”, pero evitaron dar algún dato extra.

Jorge Macri “primereó” a Bullrich por la seguridad

Días atrás, los ministros nacionales Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaron en la Casa Rosada la presentación de varios proyectos de ley, entre ellos uno que establece mayores penas y reclusión para los casos de reiterancia en el delito.

Mientras en el Ministerio de Seguridad prometen la presentación oficial para los próximos días, quien se anticipó fue el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, quien ya envió un proyecto similar para ser debatido en la Legislatura. La iniciativa porteña convivirá con otras, redactadas por legisladores como Graciela Ocaña (Confianza Pública) y Yamil Santoro (Republicanos), más algún otro proyecto que presentaría la CC-ARI.

“Va a ser una ley consensuada y trabajada”, confiaron en Perú 130, donde el vicepresidente de la Legislatura, el santillista Matías López, ya negocia con los distintos bloques para lograr quorum y la aprobación del proyecto. “Ocho de cada diez delitos son cometidos por personas que tienen por lo menos tres detenciones anteriores”, dijo Macri, anticipando a Bullrich.

Francisco y una veloz respuesta para Santa Fe

Emoción pura fue la que sintió la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, al recibir una respuesta manuscrita nada menos que del papa Francisco, días antes de las Pascuas.

“Estimada señora. Gracias por su carta, Me impresionó ver el sentido del gobierno como servicio. Muchas gracias por su testimonio. Rezo por usted, por favor siga haciéndolo por mí. Le deseo una santa Pascua”, escribió el Papa, antes de despedirse.

La sorpresa fue mayúscula por una razón concreta. El Pontífice respondió de un modo inusualmente veloz, solo un día después de que Scaglia le enviara una extensa carta, también manuscrita, en la que le detallaba la lucha contra el narcotráfico que el gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro está dando desde que llegó al poder provincial.

“Santa Fe va a salir de este flagelo, Rosario va a volver a ser la ciudad linda, pujante y talentosa, se lo prometemos junto al gobernador Pullaro”, le había escrito Scaglia, junto con el agradecimiento al papa Bergoglio, quien había apuntado a las “complicidades” de políticos, empresarios y jueces en el aumento del poder narco.

La agenda “cuidada” del embajador Stanley

Orgulloso se lo ve en los videos en redes sociales al embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, cada vez que llega a una provincia argentina.

En sus más de dos años de mandato, el embajador visitó 16 provincias , siempre con su termo y mate, al que le va adosando calcomanías de los territorios provinciales a los que va llegando. El último fue hace diez días, cuando Stanley llegó a Santa Cruz, y entre otros encuentros tuvo una charla con el gobernador Claudio Vidal.

En la sede diplomática aseguran que Stanley está ansioso por completar el recorrido por todas las provincias antes de finalizar su mandato, en enero, con la asunción de un nuevo presidente en Estados Unidos. La próxima provincia en la agenda es Entre Ríos, hoy gobernada por el macrista Rogelio Frigerio y situada a unos pocos centenares de kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Tanta recorrida dejó sin embargo una enseñanza. “No es muy conveniente hacer estas recorridas en años electorales”, sugieren con diplomacia en el Palacio Bosch, atentos a las sensibilidades que florecen, en la política argentina cada vez que se avecina una elección.