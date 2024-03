Tras el anuncio de Adorni, el Ministerio de Capital Humano dio de baja más de 3600 contratos

Escuchar

Tras el anuncio del vocero presidencial, Manuel Adorni, en el que confirmó la baja de 15.000 contratos del Estado que vencen a fin de mes, el Ministerio de Capital Humano avanzó con la cesantía de más de 3600 empleados, notificados en las últimas horas vía mail. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia es el área más afectada por el recorte, le siguen la Anses y la cartera de Trabajo.

Según pudo constatar LA NACION, un 24% del recorte anunciado por el Gobierno fue llevado adelante por el megaministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Se trata de 3611 cesanteados, sobre los 15.000 contratos no renovados en el ámbito estatal, con exclusión del PAMI o empresas públicas.

Tal como confirmó ayer el vocero presidencial en su habitual conferencia de prensa, el Gobierno procedió a la baja de 15.000 contratos, aproximadamente, de un total de 70.000 -en su gran mayoría de planta transitoria y en menor medida bajo la modalidad de asistencia técnica- que estaban bajo revisión desde fines de diciembre y que vencen el 31 de marzo, de acuerdo a lo establecido en el decreto 84/2023.

“Son temas sensibles, hay lugares de trabajo e ingresos detrás, pero el trabajo de auditoría es muy quirúrgico. Los tiempos son más lentos de lo que uno quisiera. Todavía hablamos de un número no consolidado”, aclaró Adorni en relación a la cifra exacta de contratos no renovados que, según indicaron fuentes oficiales, se dará a conocer en detalle después de las liquidaciones de abril.

“Cada área decidió cuáles contratos renovar y cuáles no. Cada ministerio y secretaría se encargó de transmitir las no renovaciones a las personas desvinculadas y lo hizo de la manera que consideró más adecuada”, señalaron fuentes de Casa Rosada a LA NACION al destacar que no hubo una “bajada oficial” de cómo implementar o notificar el recorte.

En el caso de Capital Humano, las no renovaciones fueron comunicadas por mail y estuvieron a cargo de cada secretaría en cuestión, más allá que algunas áreas manifestaron previamente cierto desconcierto en relación al cómo y cuándo se iban a transmitir las desvinculaciones.

Según informaron fuentes del Ministerio de Capital Humano a LA NACION, el mayor recorte se dio en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Pablo de la Torre, con una baja del 17% de los puestos que ocupaba el personal contratado, lo que recayó sobre 1656 empleados.

Secretaría de Trabajo

Otra de las áreas más impactadas fue la de Trabajo, previamente afectada por la intempestiva salida de Omar Yasin a mediados de mes, -señalado como el responsable de aumentar un 48% los sueldos del Presidente y de altos funcionarios del Ejecutivo-, y el desembarco posterior de Julio Cordero como secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En este caso, la reducción fue del 13% de los contratos puestos en revisión, que se tradujo en 517 empleados desvinculados de sus tareas.

Uno de los criterios esgrimidos por Capital Humano en relación a las bajas dentro de la Secretaría de Trabajo fue “la desvinculación de personal cuya única función era la militancia política interna o externa”. Desde el ministerio de Pettovello argumentaron que las cesantías también recayeron sobre empleados con “niveles significativamente bajos de productividad”, o en algunos casos “sin funciones”.

“Trabajo es una cartera muy politizada, pero eso no hace a la gestión técnica, en lo personal encontré una planta profesional muy buena”, precisó una fuente con gran conocimiento del ministerio. “Que hay militancia la hay, no lo voy a negar, pero no es para dar de baja más de 500 contratos”, aclaró.

“Ñoquis debe haber, pero no están ahí”, remató la misma fuente, quien en cambio advirtió por el funcionamiento de las 48 agencias territoriales a cargo de la Secretaría de Trabajo, en distintos puntos del país, que aún se encuentran, en muchos casos, sin conducción por “la demora en los nombramientos”. Y en ese sentido cuestionó: “Cómo vas a pulir una reducción sin discrecionalidad y sincera si no tenés jefes en las agencias”.

Se trata de 48 agencias territoriales en las que aproximadamente trabajan 1600 empleados y en las que funcionan, oficinas de empleo, de relaciones sindicales y atención al público, entre otros.

Secretaría de Educación y Anses

Otro recorte de gran magnitud se produjo en la Anses, también bajo la órbita de Capital Humano, que redujo el 10,36% de los puestos al desvincular en los últimos días a 910 trabajadores.

En tanto, la Secretaria de Educación, al frente de Carlos Torrendell, redujo un 32% de los puestos y rescindió 146 contratos que vencían a fines de marzo, mientras que desde el inicio de la gestión se registraron un total de 474 bajas.

Por su parte, la Secretaría de Cultura dejó sin renovar 152 contratos desde abril y la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género limitó el 23% de los puestos que ocupa el personal contratado después de dar de baja 230 contrataciones.

A pesar del malestar expresado por los gremios estatales, ATE y UPCN, que en los últimos días encabezaron diversas protestas frente a las sedes de los distintos ministerios en rechazo a los despidos y el ajuste, fuentes del Gobierno destacaron que el recorte hasta el momento en Educación, Trabajo y Anses significará un ahorro de 29.390 millones de pesos anuales.

“El crecimiento de la conflictividad en el sector público y la multiplicación de las protestas en todo el país va a ser inevitable. No hay tiempo, las tres centrales sindicales deben acelerar sus pasos hacia una nueva huelga general, hacia la posibilidad de reeditar un nuevo 24 de enero”, advirtió el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, frente a las cesantías.

El relación al futuro del restante de contratos en revisión (un aproximado de 55.000), desde el Ejecutivo confirmaron que en principio serán renovados por tres meses. “No hay definición de cómo se va a continuar durante el año con la contratación, sí se sabe que ahora va a ser hasta el 30 de junio”, admitieron desde Casa Rosada.