Javier Milei, en vivo: las últimas medidas del Gobierno

03.30 | Larreta lanzó MAD, su propio think tank político enfocado en las ideas del desarrollismo y las asesorías

El exjefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta Gonzalo Colini

Alejado de la escena central de la política, eclipsada por la agenda del oficialismo y el escándalo de Alberto Fernández, el exjefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta lanzó Movimiento al Desarrollo (MAD) su propio think tank que busca “contribuir a transformar a la Argentina en el primer país desarrollado de América latina”.

“Hoy quiero presentarte la otra idea”, anunció en un video publicado en sus redes sociales el exprecandidato a presidente. “MAD es el encuentro de mucha gente que pensamos distinto, que creemos en nuestro país, que queremos a nuestro país y que estamos convencidos de la otra idea, que es la idea del desarrollismo”, narró desde la sede de MAD.

03.00 | El Gobierno confirmó que deja de subsidiar 31 líneas de colectivos que circulan por el AMBA

El Gobierno nacional quitará los subsidios a las líneas que circulan en CABA LA NACION

El Gobierno confirmó, a través de un comunicado, que desde el mes de septiembre dejará de subsidiar a las líneas de colectivos que no sean de jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Así, tal y como había anticipado la Secretaría de Transporte de la Nación a principio de agosto, la administración de La Libertad Avanza (LLA) pretende “garantizar el federalismo y la igualdad de condiciones en todos los distritos” mediante un ordenamiento de este tipo de ayuda estatal para el servicio público de transporte.

Las siguientes son las líneas de colectivos que ya no recibirán ayuda estatal: 4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132, 151.

02.30 | La furia de Milei con los “econochantas” y una frase de Maradona tan célebre como equívoca

Por José Luis Brea

El grupo de Whatsapp se alborotó por una serie de comentarios de Ricardo Arriazu. El analista estaba enojado por la repercusión de su charla en el almuerzo del Rotary Club Buenos Aires, la semana pasada. Allí había dicho que si se devaluaba sería el fin del gobierno de Milei, una frase que ganó los títulos de todos los medios. “Suponía que era una charla privada, pero invitaron a 15 periodistas y me avisaron un poco antes del almuerzo. Obviamente yo no iba a modificar mi presentación y tampoco diría nada de lo que no estoy convencido”, lamentó en uno de los mensajes.

El “grupo vermouth”, que reúne, entre otros, a empresarios y economistas como el exministro Domingo Cavallo, el expresidente del Banco Central Mario Blejer, el diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert y Juan Antonio Zapata, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Mendoza, fue el ámbito virtual de la catarsis. “Trato de tener un perfil bajo desde hace décadas y dentro de un límite lo logré”, explicó Arriazu. Hace poco, a un exintegrante de su consultora le llegó la sugerencia oficial de ser discreto en sus charlas pese a que el equipo económico también lo ubica del lado de los buenos. Arriazu, en cambio, aclaró que no había recibido ninguna advertencia del Gobierno ni ahora ni en el pasado.

02.00 | “Apurate que vamos a llegar tarde a votar”: los detalles que reveló Daniel Rodríguez y cómo escudó sus secretos

Daniel Rodríguez en Comodoro Py

Por Camila Dolabjian

Daniel Rodríguez buscó blindarse de las preguntas. “Yo no vi”, “yo no estaba”, “yo vivía lejos”, fueron las frases recurrentes de una declaración testimonial que prometía mucho pero dio poco para reconstruir el relato de Fabiola Yañez en su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. El exintendente de la quinta de Olivos no solo negó haber interferido en un hecho de violencia entre la pareja, sino que además refirió jamás haber escuchado gritos ni peleas. La violencia verbal a la que se aludió, dijo, le fue comunicada a través de terceros. Solo admitió haber escuchado frases del tono “Fabiola, apurate que vamos a llegar tarde a votar”, el día de las elecciones legislativas de 2021.

Su testimonio captó la atención de los investigadores por su mención a Teresa, una ama de llaves. Dijo que ella le contó que Fabiola se había caído en la bañadera y que, luego, le pidió a él que le cuente al entonces presidente. No hizo referencia a una eventual ingesta de alcohol en este episodio. Según fuentes de la fiscalía, no hay dudas de que la ama de llaves va a ser llamada a declarar más adelante. Las cosas que Rodríguez sabía, las sabía por Teresa, dio a entender.

