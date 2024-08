El fiscal puso fecha para el testimonio más controvertido de la causa de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

Escuchar

Sofía Pacchi, otrora amiga de la ex primera dama Fabiola Yañez, tiene fecha para declarar. Lo hará el 12 de septiembre, a media mañana. Pidió postergar la cita porque acaba de ser madre. De los seis testigos ya citados por el fiscal Ramiro González, faltaba establecer un día para ella y todavía se trabaja en la testimonial de Miriam Yañez Verdugo, la madre de Fabiola, que lo deberá hacer desde España. Sin embargo, la expectativa está puesta sobre la citación de Pacchi, porque es el relato que mayor polémica podría traer en cuanto a los motivos detrás de algunas de las golpizas que relató Yañez .

En las últimas horas se sumaron dos cuestiones de relevancia. Por un lado, Pacchi sacó un comunicado en el que habló de “estupor” frente a las noticias de la denuncia de Fabiola. Los abogados de Fabiola ya aludían a que su declaración no era clave, porque no era una testigo presencial de golpes,. Pero los párrafos que Pacchi difundió por redes sociales indicarían que tampoco conocía, en palabras de su amiga, los hechos de violencia. La querella baraja la posibilidad de que la joven diga que no sabía nada, o que incluso pueda hacer hincapié en el consumo de alcohol. Además, podría hablar de “autolesiones”, deslizan, lo que iría en línea con la justificación alegada por Fernández sobre cómo se produjeron los moretones de las imágenes.

La preocupación de la querella no solo está dada por la animosidad y enojo entre las mujeres que supieron ser amigas, sino por lo que describen como el tipo de personalidad de Pacchi. Quienes la han tratado la describen como una suerte de caja de Pandora: una vez abierta no se sabe qué puede salir de ella. Refieren a un humor cambiante y a una marcada desilusión con su examiga. Dicen, por ejemplo, que si hubiese hablado momentos después del Olivos-gate, hubiese hecho un desastre, por el nivel de información íntima que manejaba. Pacchi no fue propuesta como testigo por los representantes de Fabiola, sino que fue citada directamente por el fiscal por el contenido de la declaración de la denunciante .

Por otro lado, Daniel Rodríguez, el exintendente de la Quinta de Olivos, declaró este lunes que era vox populi el rumor de que Pacchi y Fernández tenían una relación íntima. Pacchi asistió a la Quinta de Olivos en 2023, cuando ya no trabajaba con Fabiola.

El vínculo personal entre Pacchi, Fabiola y Alberto Fernández era complejo y por momentos tensa. La joven tenía relación con el expresidente de manera directa, a tal punto que cuando dejó de frecuentar a su mujer, siguió contratada por Presidencia y hay registros de ingresos a la Casa Rosada. En la noche del 12 de agosto, Fabiola le dijo a la exsecretaria presidencial María Cantero que el día anterior ella había sufrido una golpiza por parte de Fernández por confrontarlo porque “estaba coaccionando a una conocida mía para que se acueste con él” .

Según la investigación de González, el 11 de agosto (hechos reforzados por la denuncia frente al fiscal), “luego de una discusión originada por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pacchi, el nombrado zamarreó a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello”.

Los eventos de esa noche no son relevantes para probar los hechos de violencia que Fabiola denunció, pero sí son importantes para entender qué puede pasar en la declaración testimonial de Pacchi. Entre quienes formaban parte del círculo íntimo del matrimonio presidencial no descartan la posibilidad de que Fernández hubiera contactado a Pacchi a solas en su departamento de Vicente López, lo que habría enfurecido a Yañez. Esta es una versión del reclamo de esa noche. La otra tiene que ver con que Fernández pudo haber contactado a una conocida de Fabiola y amiga de Pacchi, y que esta a su vez se lo hizo saber a Fabiola, lo que desató el reclamo. La tercera hipótesis, aunque menos sostenida, es que efectivamente el entonces Presidente le escribió a Pacchi y que esto fue una sorpresa para ella.