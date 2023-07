Javier Milei fue increpado por una militante que lo acusó de haber pactado con Sergio Massa

escuchar

Tras las denuncias en su contra por la supuesta venta de candidaturas, Javier Milei pasó al contraataque y cuestionó en una carta dirigida al procurador general Eduardo Casal la labor del fiscal electoral Ramiro González, que investiga esas acusaciones. El líder de La Libertad Avanza, sin embargo, no logra dejar atrás esa tormenta: un video que se dio a conocer en las últimas horas muestra a Milei expuesto frente al enojo de una exmilitante de su espacio que, durante una caminata por las calles de Tigre, lo acusa de traicionar a quienes trabajaron en el armado libertario durante los últimos dos años al incluir en la lista de concejales a figuras supuestamente vinculadas con Sergio Massa.

“Estuvimos trabajando dos años para vos y a doce horas del cierre de la lista nos sacaron a todos”, se le escucha decir a la mujer, visiblemente enojada, en la grabación que se viralizó en las redes sociales, mientras camina a la par de Milei y de su candidata a gobernadora bonaerense, Carolina Píparo. El líder libertario y la diputada nacional llegaron a Tigre el lunes pasado para respaldar a Claudio Baumgarten, el precandidato elegido para disputarle el poder a Julio Zamora.

Milei fue increpado por militantes 'traicionados' en Tigre

“Primero nos sacaron a la número dos para poner a una persona que puso la Píparo, después a otras personas para trabajar con Massa”, continuó la mujer, que se hizo presente en el lugar junto a otros militantes que denuncian haber sido corridos de las nóminas locales pese al trabajo territorial que dicen haber realizado. “Presenté muchos avales de la gente con la que estuve trabajando con los barrios y este hombre nos traicionó” , lanzó en referencia a directa a Baumgarten, a quien también interpela: “Contále que nos cagaste en la lista”.

Sin embargo, para Milei, como se lo escucha responder en el video, no se trataría más que de las consecuencias de una “operación” en su contra pergeñada en las filas de Juntos por el Cambio. “No estamos operando. Con los avales que presenté yo y se quedaron con todo. Con la lista que nosotros presentamos”, le retrucó la supuesta damnificada.

El caso de Tigre

Las escena es un coletazo de la denuncia del empresario Martín Urionagüena, quien hasta un día antes del 24 de junio tenía asegurada la candidatura libertaria a intendente de ese distrito del norte del conurbano bonaerense, pero denegó de ese lugar tras denunciar un “pacto” entre el espacio de Milei y el sector encabezado por el actual ministro de Economía.

“No tranzo y pego el portazo”, se lo escucha rematar a Urionagüena en un audio de WhatsApp que se hizo viral y en el que denuncia la injerencia abierta del massismo, con nombre y apellido, en el armado de las listas a concejales.

Milei se mostró confiado de la cantidad de diputados nacionales “liberales” que ingresarán al Congreso en diciembre PLZPhoto

“El jueves pasado, dos días antes del cierre de listas, Malena Galmarini me pidió que la visite en su oficina de AySA. Estuvimos casi dos horas. Me dijo que debía hacer varios cambios en la lista de Milei. Yo no entendía nada. ¿Ella es precandidata a Intendenta por el kirchnerismo y va a cambiar la lista de Milei?”, contó en una entrevista con Clarín.

Es que Urionagüena, que hace más de 20 años es el presidente del Parque Industrial de ese municipio, le hizo saber a su grupo que la presión era para sumar al dirigente Juan José Cervetto a las filas libertarias del municipio.

¿Quién es Cervetto? Se trata de un dirigente que hasta el año pasado acompañó a José Luis Espert y que hoy se defiende ante las acusaciones al aducir que “el grupo que lidero es el mismo que en 2021 trajo al espacio Libertad/Libertarios, cuando Espert estaba con Milei”. En 2013, Cervetto fue candidato a concejal suplente del Frente Renovador de Massa. Hoy, será el candidato a primer concejal por la Libertad Avanza, de la boleta que llevará como postulante a la intendencia a otro empresario, Claudio Baumgarten. Es quien reemplazó a Urionagüena tras su “portazo”.

Javier Milei de recorrida en Tucumán Avanza Libertad

El caso de Tigre tiene aires de familia con lo ocurrido en Quilmes. En ese municipio del sur del conurbano se vivieron momentos de zozobra debido a que el empresario José Luis Ammaturo desistió de competir al aducir falta de “honestidad” por parte del espacio comandado por Milei. No lo dijo explícitamente, pero detrás de su decisión se encontraba un motivo oculto: la supuesta intención de los armadores de incluir a personas ajenas al esquema original.

Así y todo, desde el entorno de Milei vinculan todas las denuncias que emergieron en los últimos tiempos, desde la de Juan Carlos Blumberg por la “venta” de candidaturas hasta la de Urionagüena, a los “heridos” que deja todo cierre de listas. “En un marco de alianzas, cuando [los dirigentes] no consiguen lo que quieren, salen a criticar”, indicaron a LA NACION.

