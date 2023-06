Se bajó el referente de Milei en Quilmes y se calienta el cierre de listas bonaerense de La Libertad Avanza

escuchar

Malas noticias para el armado bonaerense de Javier Milei. Su precandidato a intendente de Quilmes, el empresario José Luis Ammaturo, renunció a competir en ese distrito del sur del conurbano y se mostró decepcionado con La Libertad Avanza, la fuerza comandada por el economista. “Lamentablemente, he encontrado que el espacio no cumple con mis expectativas de ser un impulsor de la transformación del país desde el liberalismo, donde la honestidad y la aptitud deberían ser de primordial importancia”, escribió en una carta que hizo pública faltando menos de 48 horas para el cierre de las listas.

En ese sentido, Ammaturo agradeció y exhortó al diputado provincial Nahuel Sotelo y a “todos aquellos que confiaron en mi capacidad y honestidad” a constituir “un nuevo espacio que nos identifique plenamente, un espacio en el que la Nación, el bien común, la República y el liberalismo sean nuestras banderas”.

Ammaturo durante un acto en Quilmes

“Estoy firmemente convencido de que las personas de bien y honestas somos una mayoría amplia, solo nos falta alzar la voz y deshacernos de la escoria política que intenta infiltrarse en todos los ámbitos. La verdad y la libertad siempre triunfan”, remató su texto el ingeniero, que es presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria Metalúrgica Argentina (Camima) y que, hasta hoy, formaba parte de La Julio Argentino, la organización que lidera Sotelo y que nuclea a una buena parte de la militancia territorial de Milei.

Quiero comunicar mi decisión de renunciar a formar parte del Frente “La Libertad Avanza”. Lamentablemente, he encontrado que este espacio no cumple con mis expectativas de ser un impulsor de la transformación del país desde el Liberalismo, donde la honestidad y la aptitud… pic.twitter.com/m7qZZiYFEi — Jose Luis Ammaturo (@JoseLAmmaturo) June 23, 2023

Ammaturo no era un referente marginal en la estructura bonaerense que Milei supo construir en los últimos meses. Sin ir más lejos, hace pocas semanas La Libertad Avanza había apostado un cartel en plena Autopista Buenos Aires-La Plata con el rostro de ambos, acompañado además por el de Sotelo. “Después de tantos años, no busco vivir de la política o que la política me satisfaga en algo, al contrario”, le había dicho a LA NACION a comienzo de mes.

En tanto, en agosto del año pasado Ammaturo había sido anfitrión en la apertura del primer local del dirigente libertario en la provincia de Buenos Aires, en la localidad quilmeña de San Francisco Solano, donde se hicieron presentes tanto Milei como su actual candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la ahora precandidata libertaria a la gobernación bonaerense Carolina Píparo.

Cartel de Ammaturo y Milei sobre la Autopista Buenos Aires-La Plata

Ante la consulta de LA NACION, desde la fuerza libertaria no aseguraron el nombre de quien reemplazaría a Ammaturo como representante de Milei en Quilmes. Sin embargo, según pudo saber este diario de forma extraoficial, dos de los nombres en danza para competir en ese distrito son el del dirigente de la agrupación Unión por Todos Miguel Lezcano y el del escribano Darío “Nunzio” Miguel, un exconcejal tanto del Frente Renovador como de Cambiemos, que hoy forma parte del Partido Demócrata, uno de los sellos que conforman La Libertad Avanza a nivel nacional.