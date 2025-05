Javier Milei le contestó a Mauricio Macri: “Está hecho un llorón. Se los ve muy de cristal”

El presidente Javier Milei le respondió hoy en duros términos a Mauricio Macri, que denunció a La Libertad Avanza (LLA) por el video, hecho con inteligencia artificial, que anunció falsamente que Silvia Lospennato bajaba su candidatura.

“Que dejen de llorar, son de cristal”, respondió Milei a LA NACION, crítico de las declaraciones de esta mañana del expresidente Macri, quien denunció un “intento de fraude digital” contra el partido amarillo. En diálogo con Radio Mitre, el Presidente apuntó directo contra el titular de Pro: “Está hecho un llorón”.

Karina Milei, que no vota en la ciudad de Buenos Aires, acompañó a votar a su hermano

Milei hizo estas declaraciones cuando llegó a votar a la sede de la calle Medrano, en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), del barrio porteño de Almagro.

Acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el mandatario llegó pasadas las 11:20, escoltado también por el tuitero libertario Iñaki Gutiérrez. Todos ellos fueron recibidos por Santiago Oría, el director de Realización Audiovisual de la Presidencia.

Javier Milei votó en la UTN, en Medrano 951

La escena, de todos modos, contrastó notablemente con la de 2023. Fue un ambiente más discreto que lo habitual. Ni las autodenominadas “Fuerzas del Cielo” ni la militancia violeta hicieron sentir su presencia esta mañana. El cineasta de Casa Rosada, uno de los primeros violetas en llegar, admitió que en esta oportunidad fue la prensa la que colmó la vereda sobre Medrano. “Es que el candidato es Manuel [Adorni]”, alegó Oría.

Sin medialunas para repartir y con su asidua campera de cuero, el Presidente ingresó por la entrada principal, caminó apenas unos metros y se dirigió hacia la primera mesa ubicada sobre el hall principal: la 02208. Allí, a la vista de todos, emitió su voto electrónico y luego de introducirlo en la urna, saludó con un apretón de manos a las autoridades de mesa.

Javier Milei fue hoy a votar y respondió a las acusaciones de Mauricio Macri de esta mañana

Segundos después, Milei dejó de posar para las cámaras y arremetió contra Macri, a quien llegó a tildar de “llorón” por haber acusado esta mañana a su asesor todoterreno Santiago Caputo de haber tuiteado imágenes adulteradas en las que se mostraba falsamente al expresidente expresando su apoyo a la candidatura de Manuel Adorni.

“Lo que vivimos ayer es una locura; rompe todas las reglas de juego. Nunca antes tuve que convocarlos un domingo por la mañana para hablar de un intento de fraude”, sentenció Macri esta mañana durante el tradicional desayuno del partido amarillo en el Tortoni.

“La excusa de que fueron tuiteros no va más. Esto no les va a funcionar porque es una cosa de loquitos, y para sacar adelante al Gobierno no necesitamos un grupo de loquitos; necesitamos gente equilibrada, que use el esfuerzo de los argentinos para generar responsabilidad y confianza", agregó el líder de Pro.

Noticia en desarrollo