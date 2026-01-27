Javier Milei llegó a Mar del Plata y habló ante simpatizantes: “Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año”

MAR DEL PLATA.- Si buscaba ruido mediático, si el objetivo era calor popular, el presidente Javier Milei lo encontró esta noche en el paseo comercial de calle Güemes, donde se zambulló entre cientos de seguidores entre los que avanzó en una caminata a ritmo de scrum, completó los 150 metros de recorrido sobre una camioneta y entre saludos y arengas y cuando llegó el punto de encuentro del acto gritó que cumplirá promesas como el déficit cero, la baja de la edad de imputabilidad y a la reforma laboral.

“Vamos a cumplir todas las promesas de campaña antes de mitad de año”, afirmó rodeado de cientos de personas, celulares y cámaras, acompañado en ese escenario móvil por su hermana, Karina Milei; el ministro del Interior, Diego Santilli, la diputada marplatense Juliana Santillán y el presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja.

Encontró una acción muy con clima de campaña, enriquecido con cierta épica por la lluvia tenue que lo acompañó desde que se bajó desde el vehículo oficial y emprendió esa caminata de casi 100 metros.

El mensaje que dejó fue de agradecimiento y resaltó el cumplimiento de lo que aquí mismo había prometido, en vísperas de ambas elecciones. “Vamos a tener leyes de países razonables”, dijo y destacó el presupuesto aprobado. “Se acabaron las crisis por culpa de los políticos chorros”, dijo y destacó la ley de inocencia fiscal más el dictamen que tienen en legislatura los proyectos de ley de glaciares y de reforma laboral.

“Para esta sesiones extraordinarios estamos mandando la baja de imputabilidad para los menores que delinquen”, afirmó y despertó otra ovación cuando remarcó que “el que las hace paga: delito de adulto, pena de adulto”. “La casta tiene miedo”, cantó con todos.

Esas expresiones de afecto que recogió en este acercamiento a la gente, en lo que llamó “Tour de la gratitud”, le llegaron temprano. Un grupo numeroso lo esperó en la puerta del hotel Hermitage, donde se instalará durante estas dos jornadas en la ciudad.

Pasó así la primera de las actividades que Milei y su equipo programaron para esta escala, segunda desde su debut en Córdoba, del “Tour de la gratitud”, presentado como una respuesta del mandatario al acompañamiento que tuvo en las últimas elecciones. Demandó, por razones de seguridad, un corte de tránsito en ese paseo de compras desde media tarde. Se ganó quejas fuertes de comerciantes, que sienten que perdieron horas buenas de ventas.

Por eso no es casual que esta acción en Mar del Plata se repitió en el mismo escenario en el que a comienzos de octubre había realizado un acto político, en aquel caso en vísperas del turno en las urnas que le significó recomponer fuerzas y consolidar un bloque bicameral más sólido, incluso en diputados con todo lo bueno que implica para La Libertad Avanza ser la nueva primera minoría.

Por allí también había andado en caravana en la campaña electoral de 2023, que lo llevó a la Casa Rosada. Por aquellos días en caravana y réplica de motosierra en mano, acompañado y aplaudido por unos pocos. Y, además, este año tiene para mostrar algo vinculado con su gestión: inversiones del exterior. Justo en la esquina de Güemes y Avellaneda se inauguró en diciembre pasado una filial de la cadena gastronómica Hard Rock.

La previa, sin multitudes, tuvo contrapuntos. Se filtró un grupo de unas 30 personas con la bandera que decía “Los jubilados no somos descartables”. Cantaron esa consigna y los libertarios presentes le respondieron con un “Milei, Milei” y “Libertad, libertad”. Pero el hit que mejor les resultó para confrontar fue al grito de “Cristina tobillera”. La referencia a la expresidenta detenida parecía definir el duelo. Remataron con un “No vuelven más” con música de la marcha peronista.

Milei descansará en hotel frente a la rambla y este martes completará 24 horas en la ciudad. En horario a confirmar se realizaría una caminata y recorrida por alguna empresa del Parque Industrial General Savio, un espacio que ha tenido notorio crecimiento durante los últimos tiempos con radicación de nuevas empresas y expansión de varias que ya estaban. De hecho, colmada la capacidad de superficie ya avanza un predio lindero que será un nuevo espacio, lindero al actual, para recibir inversiones con algunos beneficios y exenciones.

Horario tiene la agenda nocturna del Presidente para este martes. Se movió media hora la habitual levantada de telón del espectáculo “Fátima Universal” para facilitarle al espectador estrella, Javier Milei, tener luego más tiempo para su siguiente actividad, en el extremo sur de la ciudad y ya casi a medianoche.

El Presidente volverá a sentarse en la butaca del teatro Roxy para ver actuar a Fátima Flórez. Lo hizo hace dos años, cuando recién había asumido y eran novios. Lo repite ahora. ¿Saltará de la platea al escenario como hizo la semana pasada en el Festival de Jesús María, en Córdoba? Habrá que esperar pero los comentarios son que hay muchas posibilidades y que incluso podría intentar alguna participación directa, con algún paso de comedia y muy probablemente una participación musical en uno de los sketchs o cuadros del espectáculo.

La actriz y bailarina lo caracterizaba hace dos años, cuando también lo tuvo en la platea. En ese momento lo imitaba sobre el escenario caracterizada con traje, peluca, y todos los clichés del líder libertario. El personaje ya no está en la obra actual. La función de este martes por la noche, con Presidente de la Nación en primera fila, tenía hasta última hora de este lunes unos pocos tickets disponibles, desde 25.000 a 40.000 pesos.

Ya se trazó, a tal efecto, un operativo especial de seguridad con cortes de tránsito y refuerzo policial que alcanzará a caso dos manzanas aledañas al Teatro Roxy. En aquella oportunidad del verano 2024 tuvo que soportar, a unos 100 metros, militantes de izquierda y otras agrupaciones que le gritaban insultos y cánticos con los que cuestionaban su gestión.

Sea lo que sea que resulte de esa escala teatral tendrá continuidad con un operativo ya dispuestos por la seguridad presidencial para trasladarlo a casi 10 kilómetros de allí, al lado del faro de Punta Mogotes, justo donde comienza el tramo de ruta 11 que lleva a Miramar.

En el parador Horizonte del Sol hay un escenario que se utiliza para espectáculos de verano, en su mayoría recitales o fiestas con DJ´s. Este martes por la noche recibirá la “Derecha Fest”, presentado como el cónclave más “antizurdo”. Militancia radicalizada de La Libertad Avanza está detrás de esa organización, que tiene entrada libre y gratuita con previa organización.

Un programa al que accedió LA NACION prevé presentaciones de músicos y algunos discursos, entre ellos de la senadora Patricia Bullrich y el ahora senador bonaerense Guillermo Montenegro, a quienes se suman referentes de esta organización: Agustín Laje, Nicolás Márquez y Gabriel Ballerini. Milei cerrará, casi a medianoche, esta actividad que comenzará a las 19.30.