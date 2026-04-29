Milei apuntó contra Mamdani por el déficit en Nueva York: “Adelanté el desastre que causaría”

El presidente Javier Milei criticó al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, luego de que anunciara la posibilidad de retrasar los pagos de los fondos de pensiones para aliviar el déficit presupuestario que afecta a la ciudad. El mandatario argentino, afín a las políticas de Donald Trump, lo tildó de “zurdo” y señaló: “Son parte del problema”.

“Me acuerdo que cuando este zurdo ganó adelanté el desastre que causaría“, expresó Milei en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X, donde citó unas recientes declaraciones de Mamdani.

No obstante, el jefe de Estado argentino apuntó contra el periodismo y contra un politólogo, al que evitó nombrar: “Es más, recuerdo que en TN llevaron a un zurdo de rulos que lo defendía con pasión. El psicólogo y sus secuaces zurdos se ponían del lado del zurdito. Aquí, el resultado”.

Los dardos de Milei parecían ser dirigidos hacia Gabriel Puricelli, politólogo y experto en izquierdas, quien analizó como positiva la elección Mamdani en las elecciones de Nueva York durante una entrevista en la señal de noticias mencionada por el Presidente.

El mensaje de Milei contra el alcalde de Nueva York

En ese momento, las propuestas que Mamdani impulsó en su campaña con iniciativas que se estaban desarrollando en otros puntos de Estados Unidos sin provocar un efecto “catastrófico”, como anticipaban sus principales críticos.

Sin embargo, desde hace unas semanas, el alcalde neoyorquino de raíces indias advirtió que Nueva York está “atravesando un complejo momento económico”, con un déficit de US$5400 millones. Por lo tanto, anunció un plan para recortar gastos sin modificar servicios esenciales. Mamdani pidió a las agencias municipales identificar ahorros por US$1700 millones como parte de una revisión del presupuesto para los años fiscales 2026 y 2027.

Presentó un esquema en el que dictó que cada dependencia deberá localizar gastos prescindibles y mejorar el uso de recursos sin alterar prestaciones consideradas básicas para la población. El gobierno local abrió una etapa de evaluación sobre decenas de programas y acuerdos vigentes.

Mamdani anunció que Nueva York atraviesa un déficit de US$5400 millones Instagram @nycmayor

“Creo que es nuestra responsabilidad ofrecer un gobierno que sea eficiente, con cada dólar destinado al mejor uso posible“, señaló Mamdani. ”Por eso, hace dos meses pedí a las agencias de todo el gobierno de la ciudad que encontraran US$1700 millones en ahorros sin comprometer los servicios esenciales", indicó.

Lo cierto es que Milei se declaró en las antípodas de Mamdani desde que el alcalde fue electo, tal como hizo Trump, y en reiteradas ocasiones apuntó contra él. “Se disfrazan de corderos pero son peores que los rapaces lobos”, dijo en noviembre del año pasado durante su discurso en el America Business Forum.

Además, subrayó, tras las elecciones en Nueva York: “En el camino del comunismo, que ahora algunos lo llaman ‘socialismo democrático’, se genera un daño moral en la sociedad bajo el cual se justifica el robo a unos para beneficiar a otros”.