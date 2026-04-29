Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: la exposición en Diputados, minuto a minuto
El Jefe de Gabinete se presenta desde las 10.30 en la Cámara baja; expectativa por su informe en medio de la investigación sobre su patrimonio
Javier Milei habló sobre la suba de la inflación: “No nos vamos a apartar un ápice de nuestra ortodoxia”
El presidente Javier Milei fue el encargado de brindar el discurso de cierre de la cena anual de la Fundación Libertad, evento que se celebró en Parque Norte. El mandatario hizo uso de la palabra desde las 21.45 y concluyó a las 23. Previo a su disertación, recibió el premio Libertad 2026 por parte de Alberto Benegas Lynch (h).
El titular de La Libertad Avanza (LLA) comenzó solidarizándose con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington: “Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato contra Trump. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política contra el mundo libre. Debe ser detenido en sus inicios. Hay muchos que no toleran perder la batalla en las urnas. Esas personas no son compatibles con la democracia. Debe ser castigado con todo el peso de la ley”.
La tensa relación entre Javier Milei y Mauricio Macri podría complicar al oficialismo en el Congreso
“No hay mucho de qué hablar. El sabe perfecto lo que pienso”. El comentario salió, según cuentan muy cerca de Mauricio Macri, de boca del expresidente, y explica el desencuentro con el presidente Javier Milei. Anoche, en la cena de la Fundación Libertad, ambos tomaron recaudos para no cruzarse, evidenciando una tensión que lleva meses y parece lejos de resolverse. Por el contrario: desde ambos búnkeres aseguran que la puja, mitad pública, mitad discreta, tendrá nuevos escenarios, en el Congreso y fuera de él, en las próximas semanas.
Aquel encuentro en Olivos, milanesas mediante, en el que Macri le expresó de modo directo al Presidente sus reparos hacia la elección de Manuel Adorni como jefe de gabinete en reemplazo de Guillermo Francos, fue el último contacto. “No volvieron ni siquiera a chatear”, afirmaron desde el macrismo. “Entre ellos, nada de nada”, describió un alto funcionario nacional desde la Casa Rosada, cerrada por cuarto día hábil para los periodistas acreditados.
La esposa de Manuel Adorni gastó US$6000 en efectivo durante un viaje a España
La Justicia recibió nueva información sobre los gastos de la familia de Manuel Adorni en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. Su pareja, Bettina Angeletti, gastó alrededor de 6000 dólares en efectivo en un viaje realizado a España, en septiembre del año pasado, según fuentes de los tribunales.
El monto es la suma aproximada del costo de los pasajes y la estadía en el país ibérico, y se añade a la lista de gastos que el fiscal Gerardo Pollicita elabora en busca de determinar si el estilo de vida del funcionario se corresponde o no con sus ingresos.
Manuel Adorni se enfrenta al interrogatorio de Diputados con el apoyo de Milei y la militancia libertaria
Con el respaldo explícito del Presidente, Karina Milei y buena parte del Gabinete, Manuel Adorni se enfrentará este miércoles a un extenso interrogatorio en Diputados. El informe de gestión, que en condiciones normales es un trámite institucional, estará marcado por la investigación judicial en curso por su presunto crecimiento patrimonial y por la estrategia opositora para exponerlo.
La sesión está convocada para las 10.30. En ella, habrá una señal política insoslayable: el oficialismo convertirá el recinto en una demostración de respaldo. Estarán presentes Javier Milei, la secretaria General de la Presidencia, la mayoría de los ministros, dirigentes provinciales, algunos senadores y militantes en los palcos. La escena también funcionará como un test interno: las ausencias dentro del oficialismo serán seguidas con atención.
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