Manuel Adorni en el Congreso, en vivo: la exposición en Diputados, minuto a minuto

El presidente Javier Milei fue el encargado de brindar el discurso de cierre de la cena anual de la Fundación Libertad, evento que se celebró en Parque Norte. El mandatario hizo uso de la palabra desde las 21.45 y concluyó a las 23. Previo a su disertación, recibió el premio Libertad 2026 por parte de Alberto Benegas Lynch (h).

El presidente Javier Milei durante el debate sobre “Keynes y la Teoría General” en el Palacio Libertad Captura

El titular de La Libertad Avanza (LLA) comenzó solidarizándose con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el tiroteo ocurrido durante la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca en Washington: “Quiero expresar mi más enérgico repudio al intento de asesinato contra Trump. Estamos ante un nuevo auge de la violencia política contra el mundo libre. Debe ser detenido en sus inicios. Hay muchos que no toleran perder la batalla en las urnas. Esas personas no son compatibles con la democracia. Debe ser castigado con todo el peso de la ley”.